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Новая схема движения действует на участке ул. Светланская - Уборевича во Владивостоке
27 Июня 2011, 12:41 | Владивосток
С сегодняшнего дня поворот с ул. Светланской (по направлению движения к площади Луговой) вверх на ул. Уборевича запрещен. На этом участке введена новая схема движения, сообщает РИА PrimaMedia.
Как сообщает корр. агентства, перед перекрестков в районе ГУМа уже установлен знак приоритета «Движение только прямо или направо» и нанесена дорожная разметка.
В ГИБДД Владивостока изменения в схеме движения пока не комментируют, ссылаясь на отсутствие информации со стороны дорожных служб.
Напомним, что в конце прошлой недели изменилась схема движения на ул. Всеволода Сибирцева. Здесь также большинство участков с разделительными линиями превратились в сплошные.
Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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