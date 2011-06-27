Новая схема движения действует на участке ул. Светланская - Уборевича во Владивостоке

С сегодняшнего дня поворот с ул. Светланской (по направлению движения к площади Луговой) вверх на ул. Уборевича запрещен. На этом участке введена новая схема движения, сообщает РИА PrimaMedia.

Как сообщает корр. агентства, перед перекрестков в районе ГУМа уже установлен знак приоритета «Движение только прямо или направо» и нанесена дорожная разметка.

В ГИБДД Владивостока изменения в схеме движения пока не комментируют, ссылаясь на отсутствие информации со стороны дорожных служб.

Напомним, что в конце прошлой недели изменилась схема движения на ул. Всеволода Сибирцева. Здесь также большинство участков с разделительными линиями превратились в сплошные.