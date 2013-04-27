Приморью презентовали седан Nissan Almera 2013 года

Компания "Авторитет-Авто", официальный дилер Nissan в Приморском крае, 27 апреля представила новый Nissan Almera, который был разработан специально для автомобильного рынка России. Стоимость седана в самой простой комплектации - от 426 тыс. рублей.

Nissan Almera 2013 года во многом вобрал дизайнерские решения чисто японского Bluebird Sylphy. Но со "встроенным" Renault Logan внутри, поскольку основана машина на бюджетной платформе В0. Что оправдывает бюджетные цены.

Длина машины составляет четыре с половиной метра, колёсная база - 2700 миллиметров, благодаря чему салон машины очень вместительный. Авто имеет бензиновый двигатель объемом в 1,6 литра, который способен развивать мощность до 102 лошадиных сил. В машине установлена пятиступенчатая механическая КП, либо четырехступенчатая автоматическая КП. Автомобиль можно будет приобрести в трех разных вариантах комплектации.

По заверениям дилера, Almera полностью адаптирован для российских условий и соответствует глобальным стандартам качества Nissan. "Это удобный и практичный автомобиль, специально разработанный для эксплуатации в условиях сурового климата и плохих дорог. После покупки Вы будете избавлены от необходимости предпринимать какие-либо дополнительные действия для его адаптации", - отмечает дилер.

Автомобиль относится к бюджетным седанам, став конкурентом Chevrolet Cobalt и Volkswagen Polo.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.