Mazda будет выпускать во Владивостоке кроссовер CX-5 и седан Mazda 6

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля, ZRPRESS. Совместное предприятие ОАО "СОЛЛЕРС" (входит в группу Sollers) и японской Mazda Motor Corporation будет производить на автосборочном предприятии во Владивостоке новый кроссовер Mazda CX-5, седан Mazda 6, а также модели Sollers для дальнейшей реализации на российском рынке, говорится в сообщении "Соллерс".

ОАО "Соллерс" и Mazda Motor Corporation подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству автомобилей во Владивостоке с равными долями владения 50/50.

Новое предприятие, которое будет размещено во Владивостоке, начнет работу в конце 2012 года.

Мощность производства на первом этапе составит 50 тыс. автомобилей в год, впоследствии мощность будет увеличена до 70 тыс. авто.

Досье "ЗР"

В группу Sollers входит ОАО "Ульяновский автомобильный завод", ОАО "Заволжский моторный завод", ОАО "Соллерс - Набережные Челны", ООО "Соллерс-Елабуга", ООО "Соллерс - Дальний Восток". Предприятия Sollers в РФ производят автомобили УАЗ, Isuzu и SsangYong. Кроме того, группа достигла договоренностей по выпуску автомобилей под марками Toyota и Mazda на Дальнем Востоке, также в России работает СП FordSollers.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».