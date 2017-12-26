Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы

В 2017 году было собрано более 24 тысяч автомобилей Mazda

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус№ (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс») в 2017 году произвело 24 тыс. 085 тыс. автомобилей Mazda, что чуть ниже показателей прошлого года.

С понедельника завод остановил конвейер в связи с проведением планового техобслуживания оборудования. Возобновить производство автомобилей планируется 9 января 2018 года.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в октябре ООО «МСМР» приступило к строительству на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» завода автодвигателей Mazda семейства SkyActiv-G. Объем инвестиций в проект превышает 3 млрд рублей.

В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. К производству намечено приступить в конце 2018 года, основная часть продукции предприятия будет экспортироваться.

Досье «Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. СП производит автомобили двух моделей - Mazda CX5 (с октября 2012 года) и Mazda 6 (с апреля 2013 года). Производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС.