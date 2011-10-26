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Во Владивостоке каждая мастерская по замене шин должна иметь договор на утилизацию старых покрышек
Во Владивостоке продолжается массовая утилизация старых покрышек. По распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва дорожные службы очищают лесные массивы, дворы и улицы от разбросанных шин. Старые колеса вывозят с несанкционированных свалок и отправляют на вторичную переработку.
Как сообщил заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Игорь Скубко, на сегодняшний день собрано и передано на вторичную переработку более 130 тонн отработанных шин. Еженедельно КамАЗы МУПВ "Дороги Владивостока" собирают полные кузовы старых покрышек, которые затем отправляют на переработку на спецпредприятие. Здесь утилизация шин происходит самым щадящим для экологии механическим способом в несколько этапов. В результате из старого колеса получается резиновая крошка, которая идет на изготовление покрытий стадионов, спортивных и детских игровых площадок, придомовых территорий.
При этом каждая мастерская по замене шин должна иметь договор на утилизацию старых покрышек. Отсутствие таких документов при проверке повлечет за собой крупные административные штрафы. Сдать свои колеса на переработку могут и частные лица. Если человек не хочет выбрасывать шины и его заботит экология города, он может обратиться в компанию, которая утилизирует покрышки. За утилизацию четырех колес с легкового автомобиля горожанину нужно будет заплатить в среднем около 100 рублей.
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