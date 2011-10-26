www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Приморский авторынок
Распечатать

Во Владивостоке каждая мастерская по замене шин должна иметь договор на утилизацию старых покрышек

26 Октября 2011, 14:34 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается массовая утилизация старых покрышек. По распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва дорожные службы очищают лесные массивы, дворы и улицы от разбросанных шин. Старые колеса вывозят с несанкционированных свалок и отправляют на вторичную переработку.

Как сообщил заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Игорь Скубко, на сегодняшний день собрано и передано на вторичную переработку более 130 тонн отработанных шин. Еженедельно КамАЗы МУПВ "Дороги Владивостока" собирают полные кузовы старых покрышек, которые затем отправляют на переработку на спецпредприятие. Здесь утилизация шин происходит самым щадящим для экологии механическим способом в несколько этапов. В результате из старого колеса получается резиновая крошка, которая идет на изготовление покрытий стадионов, спортивных и детских игровых площадок, придомовых территорий.

При этом каждая мастерская по замене шин должна иметь договор на утилизацию старых покрышек. Отсутствие таких документов при проверке повлечет за собой крупные административные штрафы. Сдать свои колеса на переработку могут и частные лица. Если человек не хочет выбрасывать шины и его заботит экология города, он может обратиться в компанию, которая утилизирует покрышки. За утилизацию четырех колес с легкового автомобиля горожанину нужно будет заплатить в среднем около 100 рублей.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru