Адреналин горелой резины

Во Владивостоке Россия сошлась в дрифт-битве со странами АТР

Владивосток в эти выходные стал местом проведения одного из самых ярких событий в мире российского автомобильного спорта. На СТК «Приморское кольцо» состоялось международное соревнование по дрифту с участием лучших российских и азиатских спортсменов. В финале Asia Pacific D1 Primring GP 2017 не обошлось без неожиданностей: атмосферу накаляли не только зрелищные заезды сильных соперников, но и столкновения и досадные технические сбои в стройном шаге боевых коней пилотов.





На «Приморском кольце» в эти выходные собрались сотни дрифт-фанатов не только со всего края, но и из других регионов России и даже гости из стран АТР. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы Asia Pacific D1 Primring GP с каждым разом собирает все большую аудиторию. И это совершенно неудивительно, ведь на площадке ежегодно собираются самые сильные российские и иностранные дрифтеры, постоянно совершенствующиеся в мастерстве вождения.

В эти выходные в дрифт-поединке сошлись шесть топовых пилотов японской серии D1, один из лучших дрифтеров Китая, яркие представители тайского стиля вождения и выдающиеся спортсмены из 10 городов России. Среди российских пилотов были не только уже признанные фавориты приморской аудитории, но и дебютанты D1. По итогам заездов первое место в очередной раз завоевали японцы. В этом году золото увезет на родину дрифта Хидеюки ФУДЗИНО. Серебро соревнований останется в России - у Дамира ИДИЯТУЛИНА из Красноярска. Бронза также уедет в Японию вместе с Масато КАВАБАТОЙ.









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Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.