Автозавод во Владивостоке начал производство обновленного кроссовера SsangYong Actyon

Производство было запущено 23 августа на производственной площадке "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус".

Как сообщает пресс-служба автозавода, первым рестайлинговым кроссовером стал Actyon стильного цвета "Cosmic Blue", укомплектованный 6-ступенчатой механической коробкой передач и бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра.

Комплектация собранного автомобиля является одной из базовых, поэтому салон дебютного кроссовера представлен в тканевом исполнении с отделкой под дерево.

В экстерьере рестайлинговой версии SsangYong Actyon изменения коснулись оптики. Абсолютно новые передние фары и модифицированные задние получили светодиодные секции. Решетка радиатора обновленного кроссовера стала более суженной, вместе с новой формой бампера изменилась и форма противотуманных фар, которые ранее были прямоугольными.

В обновлении интерьера был сделан упор на современный дизайн и технологичность. Принципиально новая приборная панель выполнена из обновленных материалов отделки улучшенного качества. Новая штатная мультимедийно-навигационная система поддерживает CD/MP3 и DVD форматы, AM/FM тюнер, Bluetooth, iPhone DC, а также GPS (IGO PRIMO Russia+TMC).

Отметим, что производство SsangYong Actyon было запущено в конце декабря 2010 года и на данный момент произведено более 40 тыс. единиц данной модели.

На реализацию в официальные дилерские центры по всей России обновленный SsangYong Actyon поступит лишь в октябре.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.