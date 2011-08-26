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Новые дороги и мостовые переходы сократят время пути от аэропорта до острова Русский до 40 минут
Строительство новой автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом Де-Фриз - Седанка ведется высокими темпами. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фундаментов низководного моста - из 81 основных опоры установлено 77 фундаментов опор, 66 из них возведены полностью.
Кроме того, на 100 процентов готовы опоры путепровода через улицу Маковского, полностью выполнены монтаж пролетных строений, армирование и омоноличивание стыков пролетных строений. Сейчас здесь идут земляные работы по устройству съездов, переустройство коммуникаций и другие работы.
Эта трасса - один из самых объёмных объектов, строящихся в рамках саммита АТЭС-2012. Общая длина трассы составит 40 километров. Открытие дороги позволит разгрузить федеральную трассу Хабаровск - Владивосток в обход санаторно-курортной и рекреационной зон полуострова Муравьева-Амурского.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, на строительстве автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог завершена отсыпка земляного полотна. Здесь ведутся работы по монтажу 4 путепроводов, переустройству коммуникационных сетей - проложено более 1300 метров электрических сетей и сетей связи.
За счет новых автомобильных дорог и мостовых переходов будут созданы схемы двух новых транспортных артерий. Это позволит обеспечить доставку гостей саммита на о. Русский за 40 минут.
Напомним, что в рамках подготовки дорожной инфраструктуры к проведению саммита АТЭС в эксплуатацию будут введены 6 дорог, мостовой переход через бухту Золотой Рог, мост на о. Русский и низководный мост (эстакада) Де-Фриз – Седанка. Общая протяженность реконструируемых и вновь создаваемых объектов составит 118,8 километра.
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