www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Новые дороги и мостовые переходы сократят время пути от аэропорта до острова Русский до 40 минут

26 Августа 2011, 16:58 | Владивосток

Строительство новой автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом Де-Фриз - Седанка ведется высокими темпами. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фундаментов низководного моста - из 81 основных опоры установлено 77 фундаментов опор, 66 из них возведены полностью.

Кроме того, на 100 процентов готовы опоры путепровода через улицу Маковского, полностью выполнены монтаж пролетных строений, армирование и омоноличивание стыков пролетных строений. Сейчас здесь идут земляные работы по устройству съездов, переустройство коммуникаций и другие работы.

Эта трасса - один из самых объёмных объектов, строящихся в рамках саммита АТЭС-2012. Общая длина трассы составит 40 километров. Открытие дороги позволит разгрузить федеральную трассу Хабаровск - Владивосток в обход санаторно-курортной и рекреационной зон полуострова Муравьева-Амурского.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, на строительстве автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог завершена отсыпка земляного полотна. Здесь ведутся работы по монтажу 4 путепроводов, переустройству коммуникационных сетей - проложено более 1300 метров электрических сетей и сетей связи.

За счет новых автомобильных дорог и мостовых переходов будут созданы схемы двух новых транспортных артерий. Это позволит обеспечить доставку гостей саммита на о. Русский за 40 минут.

Напомним, что в рамках подготовки дорожной инфраструктуры к проведению саммита АТЭС в эксплуатацию будут введены 6 дорог, мостовой переход через бухту Золотой Рог, мост на о. Русский и низководный мост (эстакада) Де-Фриз – Седанка. Общая протяженность реконструируемых и вновь создаваемых объектов составит 118,8 километра.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru