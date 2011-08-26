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Частные АЗС во Владивостоке ограничили продажу бензина АИ-92
Автолюбителям, желающим воспользоваться услугами станции, приходится заправлять машины более дорогим бензином марки АИ-95. В случае, если на независимой АЗС есть в наличии АИ-92, он либо продается по цене марки АИ-95, либо отпускается только юридическим лицам.
Как сообщил РИА Новости представитель сети АЗС "BENZO", в настоящее время физические лица не могут заправить свои автомобили бензином АИ-92 на всех 18 станциях компании в крае. Данный вид топлива доступен только для юридических лиц, заключивших контракт о заправках.
"Ограничение продажи АИ-92 частникам на разных станциях произошло в разное время. Чтобы узнать, с чем это связано, обращайтесь в "Роснефть", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что филиал "Роснефти" компания "РН-Востокнефтепродукт" с некоторыми задержками поставляла топливо в Приморье, однако в начале июня ситуация должна стабилизироваться.
Корреспонденту РИА Новости не удалось получить комментарий компании "РН-Востокнефтепродукт" по данной проблеме.
Как рассказал заместитель начальника краевого управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) Виктор Трякин, основные сбытчики топлива в Приморье - компания "Приморнефетепродукт" и "РН-Востокнефтепродукт" не предупреждали УФАС о дефиците топлива.
"По имеющейся у нас информации, запасов топлива в Приморье хватит до конца мая, после чего будут новые крупные поставки. Возможно, независимые АЗС на всякие случай сейчас придерживают бензин, но оснований для этого нет", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что у водителей во Владивостоке всегда есть выбор - заправить автомобиль бензином марки АИ-92 на АЗС компании "Приморнефтепродукт", которых в городе 27, а также на станциях "Роснефти", их в столице Приморья - три.
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