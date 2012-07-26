На одном из участков дороги во Владивостоке появятся временные дорожные знаки

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. В настоящее время, согласно утверждённому плану организации дорожного движения, на участке автодороги по ул. Маковского нанесена сплошная линия разметки. В дальнейшем посередине проезжей части будет установлено бетонное ограждение типа «Нью Джерси».

От «Девятой» улицы до 14-го км отсутствуют места для разворота, что вызывает временные неудобства для водителей. В ближайшее время, пока не установлено бетонное ограждение, по требованию ГИБДД будут установлены временные дорожные знаки «Место для разворота». Кроме того, в течение двух недель планируется введение в эксплуатацию развязки Де Фриз – Седанка – Патрокл, которая также позволит водителям осуществлять разворот.

Госавтоинспекция Приморского края призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке автодороги, обращая особое внимание на дорожные знаки.

"Золотой Рог".