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Студенты-математики ДВФУ знают, как избавить город от дорожных пробок

26 Июля 2011, 19:56 | Владивосток

Публичная защита пилотного проекта по анализу возникновения и методов ликвидации дорожных заторов во Владивостоке состоялась в Дальневосточном федеральном университете.

Проект выполнили студенты кафедры математических методов в экономике ДВФУ при поддержке Управления транспорта администрации города.

— Перед студентами 3 курса, проходящими производственную практику, стояла задача — выяснить причины и определить основные параметры ежедневного дорожного затора на участке дорожной сети по улице Алеутской от Покровского парка до улицы Фокина, — рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры математических методов в экономике, кандидат физико-математических наук Валерий Достовалов. — Все исследования проводились с помощью системы ГЛОНАСС, которая недавно была внедрена администрацией города на пассажирском транспорте.

Именно использование современного оборудования придает научной работе студентов очень высокий уровень, считает преподаватель. Третьекурсники специализации «Исследование операций государственного и муниципального управления» кафедры математических методов в экономике изучили зарубежный опыт регулирования дорожного движения, провели практические измерения пробки, использовали спутниковые данные о движении пассажирских автобусов. В результате студенты пришли к выводу, что одной из причин затора на исследуемом участке дороги является слияние двух транспортных потоков и пересечение автобусами маршрутной сети на участке дороги «Краевая больница» — «Семеновская». В качестве одной из мер ликвидации этой проблемы участники исследования предложили ввести встречное одностороннее движение автобусов по правой выделенной полосе Океанского проспекта от Покровского парка до улицы Мордовцева — при полном запрете на этом участке парковки автомобилей.

— Проблема дорожных заторов сегодня очень актуальна во Владивостоке, — отмечает Валерий Достовалов. — Поэтому вдвойне приятно, что студенческая работа имеет практическую направленность на благо нашего города.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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