Росгосстрах не рекомендует владивостокцам оформлять ОСАГО "на 3-й Рабочей"

Вторую неделю в России действует поправка в Правилах дорожного движения, согласно которой, инспекторы ДПС теперь не могут наказывать водителей за отсутствие талона технического осмотра. Напомним, ранее за это прегрешение предусматривалось снятие номеров.

Новый закон о техосмотре, вступивший в силу с 1 января 2012 года, как известно, предусматривает переход этой процедуры из ведения ГИБДД в ведение страховых компаний. В связи с этим пикантным обстоятельством весь первый квартал нынешнего года в Приморье прошел под знаком противостояния гаишников и страховщиков. «ЗР» не раз сообщал о перипетиях этого противоборства.

На сегодняшний день накал страстей стих. С громкими заявлениями больше не выступают ни та ни другая сторона, а у приморских автомобилистов наконец появился более-менее реальный шанс пройти техосмотр без лишних расходов и изматывающей нервотрепки. Правда, платой за это теперь служит необходимость приведения японского автомобиля в полное соответствие с российскими стандартами.

Световые годы

Не прошло и 20 лет, как ГИБДД Приморья спохватилась и разглядела в настройке японских фар опасность для российского правостороннего движения. Проблему поднял глава ведомства Игорь ЕФИМЕНКО, пару месяцев назад заявивший об увеличении числа ДТП, связанных с ослеплением водителей неправильным светом «праворулек». Хотя, по-хорошему, об этом нужно было говорить еще на заре приморского автобума. И тогда же решать этот вопрос, так как в сегодняшней ситуации позиция ГИБДД никак не тянет на определение «принципиальная», а выглядит всего лишь попыткой мелкого шантажа. Ведь исправляют неправильный свет пункты ТО, как раз подконтрольные гаишникам.

Исправление левостороннего света японских автомобилей возможно двумя путями: заменой оптики на аналог от европейских моделей и наклейкой специального призма-стикера, который гасит лучи, направленные на полосу встречного движения. Как удалось выяснить «ЗР», установкой призма-стикеров во Владивостоке и Приморском крае пока занимаются далеко не все пункты технического осмотра. К примеру, «росгосстраховские» пункты ООО «ТО» их не клеят, а вот в «Автовекторе», «Командоре», «Ксамс-Весте» и у ИП Нещадимова с ними полный порядок. Злые языки утверждают, что именно эти пункты находятся под «крышей» краевой ГИБДД.

Однако монополия гаишников уже шатается. Ряд независимых частных ПТО, появившихся под страховой «крышей» в рамках нового законодательства, нашли собственные каналы поставки в край дефицитных призма-стикеров, и это привело к падению цен. Так, если в начале года «Командор» оценивал стикеры в 2700 рублей, то сегодня их уже предлагают за 1050. Участники рынка ТО говорят о том, что и этот уровень можно снизить до 500 рублей, так как себестоимость стикера не превышает 300 рублей.

Спрос остался

Сама процедура техосмотра, в сравнении с прошлогодней, не претерпела никаких изменений. На легковых автомобилях, как и прежде, проверяется работа тормозов, исправность ремней безопасности, внешних световых приборов, стеклоочистителей и стекло-омывателей. Наличие огнетушителя также осталось обязательным, а вот предъявлять аптечку уже не требуется.

Другое дело, что, если выявились неисправности, повторное прохождение техосмотра после их устранения теперь оплачивается точно так же, как и первичное. Таким образом, у сотрудников техосмотра появился материальный стимул для нахождения «косяков», а у водителей - материальный мотив для их устранения заранее. Поэтому готовить машину к ТО нужно более тщательно, чем прежде.

Впрочем, несмотря на внедрение нового закона и изменение порядка прохождения ТО, коррупционные каналы никуда не делись. Как остались и желающие ими воспользоваться, ведь на приморских дорогах немало автомобилей, не вписывающихся в рамки ГОСТа или по тонировке, или по громкости выхлопа, или по размеру колес, или все вместе взятое плюс другие нестандартные «навороты». Стоимость получения талона ТО в обход кассы пункта техосмотра, по слухам, составляет сегодня от 3 до 5 тысяч рублей. И, пока есть спрос, будет и предложение.

Где удобнее

Талон техосмотра, по новому положению, нужен теперь для получения полиса ОСАГО. Многие страховые компании на сегодняшний день уже обзавелись собственными ПТО, как «Росгосстрах», либо заключили договоры сотрудничества с ранее действовавшими. Хотя, как убедился «ЗР», на жесткой привязке пункта к полису никто не настаивает. В страховую компанию можно приехать с талоном ТО, полученным в любом месте, и страховщик обязан принять клиента и выписать ему полис ОСАГО.

Например, найти пункт технического осмотра «Росгосстраха» не так-то просто. Сегодня он расположен в районе тепличного хозяйства на улице Нейбута, и проезд к нему напоминает прогулку из фильма «Сталкер» - разбитые дороги, охранные будки, странные полуразрушенные сооружения и мрачные виды сопровождают этот маршрут.

Впрочем, процедура прохождения ТО там выглядит вполне обычно, а полученный талончик снимает все возможные дополнительные вопросы в офисах «Росгосстраха». Выписывать полис, к слову, лучше в уютных кабинетах, а не на кольце 3-й Рабочей. Сами страховщики говорят, что агенты работают там вполне законно, но процент «косяков» в сделанных ими полисах гораздо выше, чем в официальных пунктах продажи, поэтому во избежание осложнений оформляться на Рабочей не рекомендуют.

Сергей САЯПИН, «Золотой Рог».