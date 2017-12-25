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Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда

25 Декабря 2017, 10:21 | Владивосток

Запуск автоцентра «Peugeot Восток» расширил дилерскую сеть марки в России до Дальнего Востока

Группа компаний «Восток» пополнила свой «портфель» французским брендом PEUGEOT. Общая площадь шоурума первого на Дальнем Востоке автоцентра «Peugeot Восток» составляет 400 тыс. кв. м., в нем  представлен весь модельный ряд бренда.

Станция техобслуживания включает семь сервисных постов, пять подъемников, в том числе грузовых, зоны сход-развала, установки дополнительного оборудования, слесарную зону, зоны шиномонтажа/балансировки и диагностики автомобиля.

Техническая станция оснащена современным оборудованием, позволяющим производить любые виды работ на уровне мировых стандартов.

Новый дилерский центр Peugeot во Владивостоке предлагает весь спектр услуг по сопровождению сделки: выгодные программы кредитования, оформление в лизинг, страхование, тест-драйв, услуги Trade-in, а также программу сопровождения клиента после покупки, которая включает круглосуточную техническую помощь на дороге, бесплатную эвакуацию автомобиля и многое другое.

Запуск автоцентра «Peugeot Восток» расширил дилерскую сеть марки в России до 41 центра в 35 городах.

«Мы не просто открываем очередной дилерский центр Peugeot, мы открываем французский бренд для рынка Дальнего востока – одного из наиболее развитых рынков Российской Федерации с большим потенциалом роста, поэтому для нас это стратегическое направление развития. Открытие дилерского центра во Владивостоке позволит нам расширить географию присутствия бренда и завоевать новых клиентов», – заявил управляющий директор Peugeot, Citroёn и DS в России Александр МИГАЛЬ.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: автодилер  peugeot 



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Комментарии

  • Псевдоним12:52, 25.12.2017#

    Посмотрел. Уродливые неполноприводные автомобили.

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