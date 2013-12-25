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Во Владивостоке частично закроют железнодорожный переезд
25 Декабря 2013, 16:39 | Владивосток
Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей автотранспортных средств о ремонтных работах на железнодорожном переезде на остановочном пункте «Чайка» (9275 км главного хода Транссибирской магистрали).
В период ремонтных работ c 23:00 26 декабря до 5:00 27 декабря движение автотранспорта через переезд будет производиться по одной полосе (схема движения прилагается ниже).
Руководство Дальневосточной железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств Приморья принять во внимание данную информацию при движении через указанный переезд и приносит свои извинения за временное неудобство, связанное ремонтными работами на переезде.
Автор: Пресс-служба ДВЖД
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