Во Владивостоке частично закроют железнодорожный переезд

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей автотранспортных средств о ремонтных работах на железнодорожном переезде на остановочном пункте «Чайка» (9275 км главного хода Транссибирской магистрали).

В период ремонтных работ c 23:00 26 декабря до 5:00 27 декабря движение автотранспорта через переезд будет производиться по одной полосе (схема движения прилагается ниже).

Руководство Дальневосточной железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств Приморья принять во внимание данную информацию при движении через указанный переезд и приносит свои извинения за временное неудобство, связанное ремонтными работами на переезде.

СХЕМА.

ZRPRESS.RU, Владивосток.