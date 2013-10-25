Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На центральной площади Владивостока пройдет "Автошоу – 2013"
В субботу, 26 октября, на центральной площади города пройдет долгожданное событие для авто- и мотолюбителей города - «Автошоу - 2013». Мероприятие проводится Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса при поддержке администрации города Владивостока.
Зрителей ждут многочисленные конкурсы с призами от спонсоров и партнеров мероприятия, голосование за лучший автомобиль, выступления стант-райдеров, обширная арт-программа, хэдлайнером которой станет рок-группа «Мураками» (Казань).
Мероприятие начнется в 12 часов дня. Участники будут соревноваться в следующих номинациях:
- тюнинг авто (автомобили с доработками двигателя, подвески, тормозной системы, нацеленными на улучшение заводских характеристик);
- тюнинг авто - спорт (автомобили - участники официальных спортивных соревнований по дрифту, драг-рейсингу, ралли, шоссейно-кольцевым гонкам, зимним трековым гонкам);
- тюнинг авто - off road (автомобили с доработками двигателя, подвески, ходовой части, нацеленными на улучшение проходимости);
- тюнинг мото (мотоциклы);
- стайлинг - интерьер (автомобили с изменениями салона и багажника);
- стайлинг - экстерьер (автомобили с доработанными или измененными кузовами);
- стайлинг - абсолют (автомобили, заявленные в классах «Стайлинг - интерьер» и «Стайлинг - экстерьер», с последующим добавлением оценки за гармоничность сочетания внешнего и внутреннего стайлинга);
- качество звучания (автомобили, оборудованные уникальными аудиосистемами)
- СПЛ (замеры звукового давления);
- мультимедиа (автомобили, оснащённые уникальным мультимедийным оборудованием);
- аэрография - деталь (автомобили с нанесенным на капот или иную одну деталь художественным изображением);
- аэрография - кузов (автомобили с нанесенным на кузов художественным изображением);
- ретро - проект (автомобили, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, подвергшиеся полной или частичной реконструкции/модернизации);
- ретро - реставрация (автомобили, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, подвергшиеся полной или частичной реставрации с максимальным приближением к оригиналу);
- THE BEST of SHOW (приз зрительских симпатий).
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Автомобили Mazda, собранные во Владивостоке, будут доставлять на запад за счет резервного фонда
- Во Владивостоке начали сборку нового японского кроссовера
- Во Владивостоке может появиться автомобильный IT-кластер
- Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся во Владивостоке
- Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
- ВЭФ: производство двигателей Mazda во Владивостоке может начаться уже в 2017 году
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года