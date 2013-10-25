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На центральной площади Владивостока пройдет "Автошоу – 2013"

25 Октября 2013, 15:31 | Владивосток

В субботу, 26 октября, на центральной площади города пройдет долгожданное событие для авто- и мотолюбителей города - «Автошоу - 2013». Мероприятие проводится Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса при поддержке администрации города Владивостока.

Зрителей ждут многочисленные конкурсы с призами от спонсоров и партнеров мероприятия, голосование за лучший автомобиль, выступления стант-райдеров, обширная арт-программа, хэдлайнером которой станет рок-группа «Мураками» (Казань).

Мероприятие начнется в 12 часов дня. Участники будут соревноваться в следующих номинациях:

- тюнинг авто (автомобили с доработками двигателя, подвески, тормозной системы, нацеленными на улучшение заводских характеристик);

- тюнинг авто - спорт (автомобили - участники официальных спортивных соревнований по дрифту, драг-рейсингу, ралли, шоссейно-кольцевым гонкам, зимним трековым гонкам);

- тюнинг авто - off road (автомобили с доработками двигателя, подвески, ходовой части, нацеленными на улучшение проходимости);

- тюнинг мото (мотоциклы);

- стайлинг - интерьер (автомобили с изменениями салона и багажника);

- стайлинг - экстерьер (автомобили с доработанными или измененными кузовами);

- стайлинг - абсолют (автомобили, заявленные в классах «Стайлинг - интерьер» и «Стайлинг - экстерьер», с последующим добавлением оценки за гармоничность сочетания внешнего и внутреннего стайлинга);

- качество звучания (автомобили, оборудованные уникальными аудиосистемами)

- СПЛ (замеры звукового давления);

- мультимедиа (автомобили, оснащённые уникальным мультимедийным оборудованием);

- аэрография - деталь (автомобили с нанесенным на капот или иную одну деталь художественным изображением);

- аэрография - кузов (автомобили с нанесенным на кузов художественным изображением);

- ретро - проект (автомобили, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, подвергшиеся полной или частичной реконструкции/модернизации);

- ретро - реставрация (автомобили, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, подвергшиеся полной или частичной реставрации с максимальным приближением к оригиналу);

- THE BEST of SHOW (приз зрительских симпатий).

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: автолюбители  автошоу  призы 



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