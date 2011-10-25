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Во Владивостоке состоялся автомобильный уикэнд от крупнейшего банка страны

25 Октября 2011, 18:18 | Владивосток

Заложенная несколько лет назад традиция проведения «Автосуббот» от Сбербанка прижилась и окрепла. С прилегающих к банковским отделениям парковок мероприятие переместилось на центральную площадь Владивостока и превратилось в яркое и красочное шоу для продавцов и покупателей новых автомобилей.

Погода в день проведения очередной «Автосубботы» баловала публику, позволяя вдоволь побродить перед выставленными на площади автомобилями, поговорить с представителями дилерских компаний, узнать у сотрудников Сбербанка подробности об условиях предоставления кредита и даже сесть за руль понравившейся машины и опробовать ее на ходу.

Собственно, «Автосуббота» представляет собой не что иное, как выставку-продажу. В одно время и в одном месте здесь собираются ведущие автодилеры, Сбербанк и заинтересованные страховые компании. Представленные товары и услуги дополняют друг друга, и в целом, по отзывам участников и посетителей, мероприятие получается интересным для всех.

«Наши консультанты принимают заявки на автокредит прямо здесь, на площади, причем процентная ставка начинается от 8,7% годовых, – сообщают в Сбербанке. – Здесь же можно выбрать не только сам автомобиль, но и оптимальную страховую программу для него. Это выгодно и удобно покупателям. «Автосуббота» очень хорошо помогает преодолеть стереотип «Новая машина – только для богатых». Здесь представлены автомобили самых разных ценовых сегментов, и мы можем помочь людям приобрести любую машину – от 300 тыс. рублей до 3 млн».

И действительно, на площади выставлялись автомобили на любой вкус и кошелек. Вот городская малолитражка Chevrolet Spark за 389 тыс. рублей, а вот полноразмерный бизнес-седан Hyundai Sonata за 1,164 млн. «Лада-Калина» и Toyota Land Cruizer Prado, Suzuki Jimny и «Нива» - только выбирай!

«Мы из Надеждинска приехали во Владивосток за покупками, – рассказывает селянка Надежда Петровна. - Увидели на площади выставку автомобилей, заинтересовались, так как хотим поменять своего ветерана Nissan AD на что-то более современное. Обратили внимание на «Ниву». По цене вполне приемлемо, и для наших дорог самое то. Думаю, будем брать».

«Меня заинтересовал KIA Sorento, - после проведенного тест-драйва делится впечатлениями предприниматель, представившийся Сергеем. - Приличная комплектация, неплохой дизайн. Руль слева - непривычно, но переучиться несложно. Хочется попробовать новый автомобиль, посмотреть, что такое гарантия 3 года. Сбербанк обещает помочь деньгами. Я почти созрел для покупки».

«Саммит-Моторс (Владивосток)», «Чемпион Владивосток», «Сумотори-Авто», «Пасифик Авто», «Гранд Моторз», «Даль-Лада» - все принявшие участие в «Автосубботе» официальные дилеры могут записать в свой актив добавочные баллы - процент продаж явно пойдет вверх. Не будут обижены «Росгосстрах» и «ВСК». Хороший повод напомнить о себе получила и официальная вода мероприятия «Славда».

Сегодня Сбербанк предлагает возможность выбора автомобиля в течение 180 календарных дней с момента выдачи кредита, хотя прошедшее мероприятие показало, что есть моменты, когда этот выбор можно сделать гораздо быстрее.

Автор: Юрий Рогов
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