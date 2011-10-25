www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Приморский авторынок
Распечатать

«Автошоу Владивосток – 2011» покажет самые красивые автомобили

25 Октября 2011, 17:41 | Владивосток

«Автошоу Владивосток – 2011» вновь соберет в этом году ценителей интересной техники: команда «Nittzerwerk», «Mark II-клуб» и «Subaru-клуб», дизайн-студия «Art-Tom» и другие участники представят на суд зрителей порядка пятидесяти уникальных автомобилей и мотоциклов.

- Мне очень приятно, что «Автошоу» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса стало настоящим городским праздником, - говорит ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ. – В числе направлений подготовки специалистов высшего профессионального образования, реализуемых во ВГУЭС, «Автомобильный сервис» и «Организация и безопасность движения» традиционно пользуются высокой популярностью. Для студентов кафедры сервиса и технической эксплуатации автомобилей такая уникальная выставка на территории автодрома ВГУЭС – возможность знакомства с лучшими образцами автотюнинга и реставрации автомобилей, общения с настоящими мастерами своего дела.

В этом году автомобили, представленные на «Автошоу Владивосток – 2011», будет оценивать профессиональная судейская бригада под руководством судьи международной категории European Mobile Media Association Евгения СЕРЕДЫ (г. Екатеринбург).

- Команда «Nittzerwerk» уже несколько лет сотрудничает с университетом, представляя автомобили из своей коллекции на различные общественные мероприятия, - комментирует Сергей «Nitzer» КУЗНЕЦОВ - Мы горячо поддерживаем идеи организаторов «Автошоу Владивосток», способствующие популяризации автоспорта и автотюнинга вообще и ретро-движения в частности. На «Автошоу Владивосток 2011» зрители увидят как уже полюбившиеся им Toyota Crown «Jazzdevil», Toyota Corona Mark II (победитель официального этапа Чемпионата России АМТ Russian Challenge), Isuzu 117 coupe Blanc Edition (победитель «Байкал Мотор Шоу- 2010»), Datsun Fairlady (победитель «Байкал Мотор Шоу-2011»), так и недавно пополнившие нашу коллекцию Toyota Celica и Nissan Skyline, еще не участвовавшие в выставках.

«Автошоу Владивосток – 2011» откроется на автодроме ВГУЭС 29 октября в 12:00 и завершится концертом группы «ИВАН ПАНФИLOVE», который дарит всем участникам и гостям автопраздника команда «Nittzerwerk».

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru