«Автошоу Владивосток – 2011» покажет самые красивые автомобили

«Автошоу Владивосток – 2011» вновь соберет в этом году ценителей интересной техники: команда «Nittzerwerk», «Mark II-клуб» и «Subaru-клуб», дизайн-студия «Art-Tom» и другие участники представят на суд зрителей порядка пятидесяти уникальных автомобилей и мотоциклов.

- Мне очень приятно, что «Автошоу» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса стало настоящим городским праздником, - говорит ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ. – В числе направлений подготовки специалистов высшего профессионального образования, реализуемых во ВГУЭС, «Автомобильный сервис» и «Организация и безопасность движения» традиционно пользуются высокой популярностью. Для студентов кафедры сервиса и технической эксплуатации автомобилей такая уникальная выставка на территории автодрома ВГУЭС – возможность знакомства с лучшими образцами автотюнинга и реставрации автомобилей, общения с настоящими мастерами своего дела.

В этом году автомобили, представленные на «Автошоу Владивосток – 2011», будет оценивать профессиональная судейская бригада под руководством судьи международной категории European Mobile Media Association Евгения СЕРЕДЫ (г. Екатеринбург).

- Команда «Nittzerwerk» уже несколько лет сотрудничает с университетом, представляя автомобили из своей коллекции на различные общественные мероприятия, - комментирует Сергей «Nitzer» КУЗНЕЦОВ - Мы горячо поддерживаем идеи организаторов «Автошоу Владивосток», способствующие популяризации автоспорта и автотюнинга вообще и ретро-движения в частности. На «Автошоу Владивосток 2011» зрители увидят как уже полюбившиеся им Toyota Crown «Jazzdevil», Toyota Corona Mark II (победитель официального этапа Чемпионата России АМТ Russian Challenge), Isuzu 117 coupe Blanc Edition (победитель «Байкал Мотор Шоу- 2010»), Datsun Fairlady (победитель «Байкал Мотор Шоу-2011»), так и недавно пополнившие нашу коллекцию Toyota Celica и Nissan Skyline, еще не участвовавшие в выставках.

«Автошоу Владивосток – 2011» откроется на автодроме ВГУЭС 29 октября в 12:00 и завершится концертом группы «ИВАН ПАНФИLOVE», который дарит всем участникам и гостям автопраздника команда «Nittzerwerk».