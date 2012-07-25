Водители и пассажиры в Приморье перестали пренебрегать ремнями безопасности

ПРИМОРЬЕ, 25 июля, ZRPRESS. К такому результату инспекторы ГИБДД стремились не один год. Планомерная профилактическая работа, применение штрафных санкций, постоянные напоминания водителям о ремнях безопасности дали свои плоды: за первое полугодие 2012 года уменьшилось количество нарушений, связанных с применением ремней безопасности.

Практически во всех районах Приморского края у водителей вошло в привычку пристегиваться, садясь за руль автомобиля. Число нарушений снизилось с 69 (аналогичный период прошлого года) до 54. Отмечается снижение погибших с 35 до 25, травмированных – с 102 до 74.

Пассажиры тоже заботятся о своей безопасности. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 52 нарушения (АППГ - 69). Значительно снизилось число погибших и травмированных пассажиров: с 36 до 18 и с 124 до 87 соответственно.

К сожалению, не все пассажиры транспортных средств вспоминают о ремнях безопасности. Поэтому водителям не будет лишним напоминать им об этом. Как показывает статистика, число ДТП, где пассажир был не пристегнут по вине водителя, - практически не снизилось. Не отмечено снижение смертности (как за АППГ, так и за первое полугодие текущего года погибло 11 человек).

ГИБДД Приморского края напоминает, что пристегнувшись ремнем безопасности, водитель и пассажир значительно увеличивают свои шансы на спасение в случае дорожно-транспортного происшествия.

«Золотой Рог».