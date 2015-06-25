С 1 июля во Владивостоке будет работать новый автобусный маршрут

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает о введении нового маршрута пассажирского автобуса. В целях обеспечения транспортной доступности и удобства жителей города c 1 июля 2015 г. начнет работу маршрут № 79 «Бухта. Тихая – Перинатальный центр – Черемуховая – ТЦ «Изумруд» с интервалом движения в 1 час между конечными остановками, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации города.

Это решение принято по результатам мониторинга, проведенного специалистами управления транспорта администрации Владивостока и с учетом пожеланий жителей данных районов. Напомним, во Владивостоке продолжается инициированная главой города Игорем Пушкарёвым реформа общественного транспорта. Одной из ее важных составных частей является открытие новых автобусных маршрутов.

Все новые маршруты открываются по просьбам жителей Владивостока, которые они высказывают на встречах с главой города, а также в обращениях в администрацию столицы Приморья.

Однако следует знать, что не всегда желания каждого потенциального пассажира можно реализовать на практике. Дело в том, что открытию каждого нового маршрута предшествует обязательная экспертиза с участием специалистов управления транспорта, дорожников, сотрудников ГИБДД. Ведь выход пассажирского автобуса на линию будет возможен только при соблюдении всех требований дорожного движения и других технических условий, которые гарантируют безопасность перевозок пассажиров. И, если где-то отсутствует возможность для устройства разворотного кольца, «карманов» для оборудования остановок или сужение дорожного полотна не позволяет осуществлять автобусные перевозки без заезда на встречную полосу, то дается заключение специалистов о невозможности открытия там нового маршрута до устранения всех этих причин.

Необходимо учитывать и экономическую целесообразность каждого автобусного маршрута. Ведь это – именно общественный транспорт, а не индивидуальное такси, и он рассчитан на массовые перевозки пассажиров, чтобы компенсировать расходы на топливо, запчасти, ремонтно-профилактические работы и многое другое. И только при выполнении этих условий будет возможно дальнейшее обновление городского автобусного парка и его качественное обслуживание.

Безусловно, работа по открытию новых автобусных маршрутов Владивостока, как и реализация всех остальных составных частей реформы городского общественного транспорта, будет продолжаться. Но – с обязательным учетом всех указанных критериев.

При этом специалисты управления транспорта продолжают принимать сигналы и пожелания горожан о работе автобусных маршрутов по телефону 2-614-334.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.