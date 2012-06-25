Губернатора Приморья может остановить инспектор ГИБДД

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. Как уже сообщал «ЗР», сразу десять автомобилей из гаража краевой администрации Приморья сменили номера на с С***СС/25 на А***РТ/125.

Автомобиль губернатора Владимира Миклушевского черный Toyota Land Cruiser 200, доставшийся ему от Сергея Дарькина, традиционно получил первый номер серии А001PT/125RUS. На пресс-конференции, посвященной ста дням нахождения в кресле губернатора Приморского края, Владимиру Миклушевскому журналистом был задан вопрос о природе такой «автомодернизации». Губернатор ответил, что это инициатива исходит не от краевых властей, а от ГИБДД и «ему лично без разницы, какой номер у его автомобиля».

Владимир Миклушевский даже поведал журналистам историю о том, что вышеуказанный автомобиль, в котором он передвигался по городу, однажды даже был остановлен сотрудниками ГИБДД для привычной всем водителям проверки документов.

Губернатор заверил собравшихся, что он категорический сторонник соблюдения правил дорожного движения и дал соответствующие установки всем чиновникам края.

На все это упрямый журналист предложил губернатору взять в ГИБДД обычный номер. Губернатор обещал подумать над этим предложением и еще раз заверил, что никакого «фетишизма по части автомобильных номеров он не придерживается».

Мария Кузовлева, «Золотой Рог».