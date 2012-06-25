www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.25 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 95.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Губернатора Приморья может остановить инспектор ГИБДД

25 Июня 2012, 23:30 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. Как уже сообщал «ЗР», сразу десять автомобилей из гаража краевой администрации Приморья сменили номера на с С***СС/25 на А***РТ/125.

Автомобиль губернатора Владимира Миклушевского черный Toyota Land Cruiser 200, доставшийся ему от Сергея Дарькина, традиционно получил первый номер серии А001PT/125RUS. На пресс-конференции, посвященной ста дням нахождения в кресле губернатора Приморского края, Владимиру Миклушевскому журналистом был задан вопрос о природе такой «автомодернизации». Губернатор ответил, что это инициатива исходит не от краевых властей, а от ГИБДД и «ему лично без разницы, какой номер у его автомобиля».

Владимир Миклушевский даже поведал журналистам историю о том, что вышеуказанный автомобиль, в котором он передвигался по городу, однажды даже был остановлен сотрудниками ГИБДД для привычной всем водителям проверки документов.

Губернатор заверил собравшихся, что он категорический сторонник соблюдения правил дорожного движения и дал соответствующие установки всем чиновникам края.

На все это упрямый журналист предложил губернатору взять в ГИБДД обычный номер. Губернатор обещал подумать над этим предложением и еще раз заверил, что никакого «фетишизма по части автомобильных номеров он не придерживается».

Мария Кузовлева, «Золотой Рог».

Автор: Мария Кузовлева
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru