"В этом крае ловить нечего и получать водительские права надо в Китае…"

Сдача экзаменов - это вторая кормушка ГИБДД после техосмотра. У приморцев, желающих получить права, есть выбор: или сразу заплатить 50 тыс. руб., или 17 раз по 3 тысячи.

За владивостокских автомобилистов, пострадавших от платной эвакуации, вступился ОМОН, за приморских противников коммерческого техосмотра заступается сам Президент РФ...



...А кто заступится за кандидатов в водители, которых «доит» мало кому известное ИП Коробова, сдирая за «консультационные услуги» по 3 тыс. руб. только за возможность разовой попытки сдачи практического экзамена.



И вступятся ли вообще!?

Речь идет о получении водительских удостоверений во Владивостоке и Артеме через сдачу квалификационного экзамена.

Если ты законопослушен и платежеспособен, с тебя коммерсанты будут сосать все соки, пока, либо ты сам не плюнешь и не начнешь искать другие «входы-выходы», или не заплатишь в «кассу» 50 тыс. руб. Именно столько сегодня посредники просят за оказание помощи в сдаче на квалификацию.

В редакцию «ЗР» обратилась Елена, мать 20-летнего кандидата в водители, и рассказала, как ее сын, студент престижного владивостокского университета, восемь раз пытался сдать практический экзамен, каждый раз оплачивая "консультационные услуги" за 3 тыс. рублей.

В итоге 24 тыс. рублей, уплаченные вышеназванному посреднику за якобы консультацию, апатия и полное нежелание связываться с экзаменационным отделением ГИБДД Приморского края.

«Придираются ко всему, - рассказывала мама кандидата. - Отказом может послужить даже неплотно закрытая дверь, которую на предоставленной машине надо хлопнуть, приложив все свои силы. Или разворот не по той траектории, по какой нравится инструктору, принимающему экзамен, или своя, особая инструкторская трактовка правил приоритета при движении и т.д.».

По словам Елены, дело даже не в том, как топорно вышибают деньги из карманов кандидатов, а то, что при нынешней системе, когда между автошколами и ГИБДД, как клоп в ковре, затесался коммерсант, сдать с первого и пятого раза практический экзамен, невозможно!

Интересный в связи с этим момент. Почему не возникает проблем со сдачей теоретического экзамена? Ответ прост: потому что «теоретические» знания кандидата оценивает беспристрастный компьютер, а не человек, назначенный отсекать кандидатов от заветной корочки.

«Почему, - продолжает спрашивать женщина, - знакомая девица, после пары-тройки уроков с инструктором этого «консультационного» ИП сдает с первого раза, а кандидаты, имеющие 50-60-часовой «налет» с инструкторами автошкол, по 10 раз не могут сдать? Ведь ездят и практикуются они на одних и тех же улицах города».

И как тогда относится к словам высоких чинов из ГИБДД о недопущении на дороги страны, края, города лиц со слабой практической и теоретической подготовкой? Получается, что проблемы, с которыми столкнулись гаишники, сокращение и слабая материально-техническая база, как в случае с техосмотром, опять пролилась живительной денежной влагой на мельницы кого надо и особо приближенных к ГИБДД лицам.

Только на вопрос, почему не пойти законным путем, не решить все в Госавтоинспекции напрямую, как того требует закон, не только наша заявительница, но и большинство кандидатов в водители, пострадавшие от этого беспредела, толком ответить не смогли.

Кто-то с ужасом ссылается на возможность сдачи на старых «Жигулях» с механической коробкой передач, кто-то вообще, считает, что в «этом крае ловить нечего и получать права надо в Китае» и т.д.

Но самым оригинальным, а с ним и актуальным ответом был вопрос: «Где и когда будут сдавать на «права» дети наших крупных политиков, бизнесменов и полицейских?», чтобы самим посмотреть, а по возможности принять участие в этом… «мастер-классе».

"ЗР" ранее уже поднимал тему автомобильного образования и приема квалификационного экзамена на получение права управления автомототранспортом в Приморье, к обсуждению темы подключились посетители нашего сайта ZRPRERSS.Ru. Предлагаем несколько мнений:

*Руководство автошкол плачет, что отодвинули их от кормушки, а у самих-то рыльце в пушку. Также и вымогают деньги с учащихся. С первого раза сдают те, кто платит дополнительно.

* Техосмотр отдыхает! На категорию "С" сдать на "Зиле", который предоставляет ГБДД, невозможно! Он глохнет при старте с места. Наблюдал картину возле автовокзала, курсант 7-й раз пытался тронуться с места. Свободный ход не отрегулирован. Короче, "дровалет". И за это нужно заплатить 3 тысячи!

* Вы видели на чем ездят сотрудники ДПС? Джипы один другого больше. Они не откажутся от узаконенной "икры" на хлебушке даже не из-за принципа, а чисто по привычке.

* Сдача экзаменов в ГИБДД - это вторая кормушка ГИБДД, после техосмотра. И самое смешное, что за свои же деньги получаешь разводилово! И тянут все больше и больше, и никак не нажрутся. Взял деньги за консультацию - прими экзамен! Да нет же - пусть еще 10 раз за консультацию заплатят по 3 тыс. Что уж говорить, если в России все построено на взятках, то тут самая "законная" взятка и не подкопаешься.

* Я живу в Уссурийске Приморского края, и нас такая же ситуация со сдачей экзамена в ГИБДД, как вы описали. У нас заплатишь накануне 40-50 тысяч рублей, то сдача гарантированна с первого раза и ни каких придирок и подстав. Обидно, что те, кто призван следить за нарушением закона и правил, сами их нарушают. Мы так устали жить там, где свои права, и не только автомобильные, мы должны оплачивать.