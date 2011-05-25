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Более 700 приморцев визуализировали свою мечту о красивой жизни
На прошедшей 20-22 мая выставке яхт и катеров Vladivostok Boat Show 2011 была отмечена интересная ситуация – более 700 гостей мероприятия сделали фотоснимки на фоне эксклюзивных автомобилей, предпочтя их главным морским экспонатам.
Организаторы выставки эксклюзивных лимузинов из компании «Лимоклаб» провели забавное исследование. Представители оргкомитета в течение трех дней подсчитывали количество посетителей, которые фотографировались на фоне лимузинов, в итоге 762 гостя Vladivostok Boat Show 2011 были замечены за подобным действием. Причем редкий экспонат – Tiffany Classic Coupe, попал в фотоальбомы практически всех респондентов, на втором месте в данном рейтинге оказался Rolls-Royce Phantom.
«За несколько дней до выставки, мы боялись, что плохая погода отпугнет посетителей, но три солнечных дня обеспечили лимузинам пристальное внимание со стороны гостей. В итоге количество фотографирующихся с нашими экспонатами составило 1/3 от всех присутствующих на выставке. Самое удивительное, что даже суровые капитаны морских катеров в этот день предпочли сухопутные экспонаты», - рассказали представители компании «Лимоклаб».
Примечательно, что на территории Vladivostok Boat Show 2011 любой желающий мог бесплатно распечатать сделанные на выставке фотографии. На суд зрителей были представлены 10 лимузинов. Среди них – два автомобиля Hummer розового и фиолетового цветов, Rolls-Royce Phantom, Bentley Arnage, Infinity QX56 Jet Door, а также редкий экспонат – Tiffany Classic Coupe, сообщили "ЗР" организаторы выставки эксклюзивных лимузинов 2011.
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