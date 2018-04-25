Владивостокская кольцевая дорога будет платной

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ поддержал проект строительства Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), который на данный момент оценивается в 70 млрд рублей. Для окупаемости проекта предлагается сделать проезд по ней платным.

Планы строительства жизненно важной для города автодороги на совещании по вопросу развития инфраструктуры международного транспортного коридора «Приморье-2» представил врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.

«Мы (на совещании) обсуждали проект строительства кольцевой дороги через остров Елена на остров Русский. Он начинает оформляться. Постараемся, чтобы он состоялся. Это красивый проект, который позволит разгрузить центр города, позволит остров Русский диверсифицировать с точки зрения транспортного сообщения, проводить спокойно ремонты существующих мостов. Будем этим тоже заниматься», - сказал г-н Трутнев.

Ранее сообщалось, что китайская строительная корпорация Guanda готова принять участие в строительстве ВКАД.

По словам замглавы администрации Владивостока Леонида Вильчинского, на данный момент уже определен маршрут прохождения трассы, технические параметры сооружений, которые должны быть построены в ходе реализации проекта - количество мостов, развязок, подпорных стен, а также земельные участки, которые попадают в зону строительства.

Общая протяженность ВКАД составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/час.

Проект строительства кольцевой дороги разбит на несколько этапов, первый из которых прошел техническую проработку и расчет финансовой модели для потенциальных инвесторов.

Проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) на данный момент оценивается в 70 млрд рублей. Для окупаемости проекта предлагается сделать проезд по ней платным.

Досье "Золотого Рога": ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузов. Строительство разделено на пять этапов, работы на которых можно производить параллельно или последовательно. Первый этап предполагает строительство мостов с полуострова Шкота на о.Елены и дальше на о.Русский.

В капитальном варианте, представленном институтом «Гипростроймост» из Санкт-Петербурга по заказу администрации Владивостока, проект строительства дороги вдоль Амурского залива предусматривает строительство магистрали-дублера длиной 20,1 километров от мыса Токаревского через мыс Кунгасный до начала улицы Русской в район ул. Маковского. Она была спроектирована по параметрам магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения. То есть, четыре полосы движения – по две в каждую сторону с шириной проезжей части 2х7,5 м, расчетная скорость движения – 80 км/час.

О сложности и дороговизне этого строительства можно судить по тому, что проект дороги предусматривает устройство 10 мостов и путепроводов и 7 развязок в разных уровнях.