www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.08 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 60.85 р. 10 CNY: 81.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся во Владивостоке

25 Апреля 2017, 16:32 | Владивосток

Цены на все автомобили такие же как в Москве

Новый дилерский центр марки ГАЗ – «АвтоцентрГАЗ Восток» - открылся во вторник во Владивостоке. Это уже второй фирменный центр по продажам и обслуживанию популярной марки в столице Приморья, и пятый на Дальнем Востоке. Все центры открыты Группой компании «Восток».

Организованный в полном соответствии с корпоративными стандартами «Группы ГАЗ», ведущего российского производителя коммерческого транспорта, входящего в состав одной из крупнейших диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», центр будет заниматься реализацией всей продуктовой линейки Горьковского автозавода.

Сервисно-сбытовая сеть марки ГАЗ является на сегодняшний день крупнейшей среди производителей и поставщиков коммерческих автомобилей в России.

Генеральный директор дилерского центра «АвтоцентрГАЗ Восток» Сергей ГРИФ: «Мы очень ждали этого открытия, так как спрос на продукцию ГАЗ на Дальнем Востоке растет ускоренными темпами. Мы ждем своих постоянных и будущих клиентов в центре, отвечающем самым высоким стандартам обслуживания, и предлагаем им конкурентоспособную технику и цены. Немаловажно, что сегодня производителем по целому ряду новых продуктов предлагаются лучшие условия гарантии в своем классе».

Досье «Золотого Рога»: ООО «Восток ДВ» - «АвтоцентрГАЗ Восток» образовано в 2000 году для продвижения на автомобильные рынки Дальнего Востока продукции отечественных заводов-изготовителей. Головной офис компании расположен во Владивостоке, филиалы в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинск. «АвтоцентрГАЗ Восток» предоставляет полный комплекс услуг по всему ассортименту продукции «Группы ГАЗ»: продажа автомобилей со склада и под заказ, предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание, технический сервис на лицензированных станциях ТО, розничные и оптовые поставки оригинальных запасных частей на автомобили марки ГАЗ.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: сервис  газ  "базовый элемент"  автодилер 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru