Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся во Владивостоке

Цены на все автомобили такие же как в Москве

Новый дилерский центр марки ГАЗ – «АвтоцентрГАЗ Восток» - открылся во вторник во Владивостоке. Это уже второй фирменный центр по продажам и обслуживанию популярной марки в столице Приморья, и пятый на Дальнем Востоке. Все центры открыты Группой компании «Восток».

Организованный в полном соответствии с корпоративными стандартами «Группы ГАЗ», ведущего российского производителя коммерческого транспорта, входящего в состав одной из крупнейших диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», центр будет заниматься реализацией всей продуктовой линейки Горьковского автозавода.

Сервисно-сбытовая сеть марки ГАЗ является на сегодняшний день крупнейшей среди производителей и поставщиков коммерческих автомобилей в России.

Генеральный директор дилерского центра «АвтоцентрГАЗ Восток» Сергей ГРИФ: «Мы очень ждали этого открытия, так как спрос на продукцию ГАЗ на Дальнем Востоке растет ускоренными темпами. Мы ждем своих постоянных и будущих клиентов в центре, отвечающем самым высоким стандартам обслуживания, и предлагаем им конкурентоспособную технику и цены. Немаловажно, что сегодня производителем по целому ряду новых продуктов предлагаются лучшие условия гарантии в своем классе».

Досье «Золотого Рога»: ООО «Восток ДВ» - «АвтоцентрГАЗ Восток» образовано в 2000 году для продвижения на автомобильные рынки Дальнего Востока продукции отечественных заводов-изготовителей. Головной офис компании расположен во Владивостоке, филиалы в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинск. «АвтоцентрГАЗ Восток» предоставляет полный комплекс услуг по всему ассортименту продукции «Группы ГАЗ»: продажа автомобилей со склада и под заказ, предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание, технический сервис на лицензированных станциях ТО, розничные и оптовые поставки оригинальных запасных частей на автомобили марки ГАЗ.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток