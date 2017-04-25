Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся во Владивостоке
Цены на все автомобили такие же как в Москве
Новый дилерский центр марки ГАЗ – «АвтоцентрГАЗ Восток» - открылся во вторник во Владивостоке. Это уже второй фирменный центр по продажам и обслуживанию популярной марки в столице Приморья, и пятый на Дальнем Востоке. Все центры открыты Группой компании «Восток».
Организованный в полном соответствии с корпоративными стандартами «Группы ГАЗ», ведущего российского производителя коммерческого транспорта, входящего в состав одной из крупнейших диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», центр будет заниматься реализацией всей продуктовой линейки Горьковского автозавода.
Сервисно-сбытовая сеть марки ГАЗ является на сегодняшний день крупнейшей среди производителей и поставщиков коммерческих автомобилей в России.
Генеральный директор дилерского центра «АвтоцентрГАЗ Восток» Сергей ГРИФ: «Мы очень ждали этого открытия, так как спрос на продукцию ГАЗ на Дальнем Востоке растет ускоренными темпами. Мы ждем своих постоянных и будущих клиентов в центре, отвечающем самым высоким стандартам обслуживания, и предлагаем им конкурентоспособную технику и цены. Немаловажно, что сегодня производителем по целому ряду новых продуктов предлагаются лучшие условия гарантии в своем классе».
Досье «Золотого Рога»: ООО «Восток ДВ» - «АвтоцентрГАЗ Восток» образовано в 2000 году для продвижения на автомобильные рынки Дальнего Востока продукции отечественных заводов-изготовителей. Головной офис компании расположен во Владивостоке, филиалы в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинск. «АвтоцентрГАЗ Восток» предоставляет полный комплекс услуг по всему ассортименту продукции «Группы ГАЗ»: продажа автомобилей со склада и под заказ, предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание, технический сервис на лицензированных станциях ТО, розничные и оптовые поставки оригинальных запасных частей на автомобили марки ГАЗ.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся во Владивостоке
- Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
- ВЭФ: производство двигателей Mazda во Владивостоке может начаться уже в 2017 году
- Приморцам не стоит рассчитывать на отмену пошлин на иномарки
- Во Владивостоке прошла выставка "Автосалон-2015"
- Во Владивостоке грядет закрытие ряда автошкол
- Автомобилисты Приморья бьют тревогу: оплаченные штрафы продолжают исчезать
- Финальный этап чемпионата Приморского края по ралли-спринту пройдет на о. Русский
- Россия выступит против Японии на "Приморском кольце"
- На центральной площади Владивостока пройдет "Автошоу – 2013"
Новости раздела
- Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся во Владивостоке
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
- В воскресенье в центр Владивостока на автомобиле лучше не ездить
- На одной из важнейших улиц Владивостока введут запрет остановки и стоянки автомобилей (схема)
- Руководство АО "ГЛОНАСС" приедет в край успокаивать приморцев
- Таможня Владивостока начала выдавать ПТС владельцам подержанных иномарок
- На "Зеленом Углу" готовят масштабную акцию протеста
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- В Приморье пытались провезти "радиоактивный автомобиль" из Японии
- Во Владивостоке сделали новогоднюю открытку из 150 автомобилей (фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Погода в Приморье ухудшится
- Расследование теракта в Санкт-Петербурге привело следователей во Владивосток
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- У россиян появится еще один выходной
- К Приморью приближается новый циклон