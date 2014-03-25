Переделить автобусные маршруты во Владивостоке с первой попытки не удалось

Во Владивостоке подвели итоги первого в истории города конкурса среди автотранспортных предприятий на право заключения договора перевозки пассажиров общественным транспортом. Но из-за несоответствия условиям конкурса представленной соискателями документации удалось разыграть лишь 17 из 29 заявленных лотов.

О проведении конкурса администрация Владивостока объявила 26 декабря 2013 года, а 12 марта подвела итоги.

Один маршрут - один перевозчик

На конкурс выставили 29 лотов, каждый из которых включает от 2 до 5 маршрутов с указанием категории и количества транспортных средств, необходимых для их обслуживания. Лоты постарались сделать равновесными, то есть популярные у горожан и относительно короткие маршруты разбавили более отдаленными или с низким пассажиропотоком.

Учитывая, что в городе немало маршрутов, которые обслуживают два, а то и три перевозчика, при формировании лотов власти учли, чтобы на каждом маршруте работал один перевозчик.

Но, так как конкурс проводится впервые (ранее городские власти заключали договоры с перевозчиками по своему усмотрению) и для участия в нем соискателям необходимо было представить солидный пакет документов, далеко не все автотранспортные компании с этим справились.

Помимо чисто технических ошибок (опечаток) при подготовке документации конкурсной комиссией были выявлены несоответствия транспортных средств, имеющихся в наличии у компании, с теми, которые были указаны ими в заявке.

«Связано это с тем, что предприятия уже после подачи документов на конкурс приобрели новые автобусы, а старые - с указанными в заявке номерами - продали либо пустили на металлолом. Но по условиям конкурса менять машины после подачи документов нельзя, - прокомментировал «ЗР» президент Приморской ассоциации транспортных компаний Игорь КРАВЦОВ. - Многие не обратили на это внимания, ведь конкурс-то проводится впервые».

Обязательным условием для перевозчика, претендующего на тот или иной лот, было наличие резерва транспортных средств, в размере не менее чем на 5% превышающего необходимое для обслуживания маршрутов количество (на случай поломки автобуса или ДТП). Но не у всех перевозчиков подобный резерв есть.

Один лот - один участник

Не погрешив против истины, можем смело утверждать, что конкурса (в полном понимании этого слова) не было. Ведь конкурс предполагает наличие выбора. Хотя бы из двух соискателей. Но по 16 из 17 разыгранных лотов было подано всего по одной заявке.

В итоге лишь по лоту №2, включающему 7-й (Железнодорожный вокзал - Баляева) и 51-й (Центр - Дальхимпром) маршруты, конкурс был признан состоявшимся. На участие в нем было подано две заявки - от ООО «КАСЛАР» и ООО «Весма».

В соответствии с правилами конкурса претендентов на лот оценивали в баллах, которые суммировали либо вычитали. Оценивали по следующим критериям: экологические показатели имеющихся автобусов; год выпуска и срок эксплуатации с момента регистрации в ГИБДД; возможность по организации техобслуживания подвижного состава и медицинского обслуживания водителей и т.д. и т.п.

«КАСЛАР» опередил соперника на 34 балла (321 против 287), но и без подсчета очков имел все шансы стать победителем, так как заявка «Весмы» (как следует из протокола) была отклонена по причине «несоответствия требованиям документации».

Победителями в «одиночном забеге» в 16 разыгранных лотах стали:

- МП ВПОПАТ-1 - 3 лота, включающие маршруты №29 (б.Воевода - ТЦ «Изумруд»), №29к (б.Воевода - ДВФУ), №98д (Луговая - Снеговая Падь - Центр), №98ц (Луговая - Центр - Снеговая Падь), №22д (Парис - Канал - Поспелово - ТЦ «Изумруд»), №15 (ДВФУ - ТЦ «Изумруд» - 1-я Речка), №75 (ТД «Тихоокеанский» - ДВФУ);

- МП ВПОПАТ-3 - 2 лота, включающие маршруты №12 (ТЦ «Изумруд» - Иртышская), №15к (ТЦ «Изумруд» - Трудовая), №66 (Центр - 64 микрорайон), №27 (б. Тихая - Окатовая), №31к (Луговая - Фадеева - Борисенко, 106), №44д (2-я Речка - Угольная);

- ООО «Самокат» - 2 лота, включающие маршруты №16ц (Центр - Нейбута), №16б (Баляева - Нейбута), №16к (Луговая - Нейбута), №16д (Баляева - Ватутина), №17 (Семеновская - Карбышева), №18 (Луговая - Ладыгина), №37 (Сабанеева - Баляева), №43 (Больница ДВНЦ - 2-я Речка);

- ООО «Ространс» - 1 лот, включающий маршруты №31 (Железнодорожный вокзал - б.Тихая), №73 (б.Тихая - 1-я Речка - Семеновская), №76 (б.Тихая - ДВФУ);

- ООО «Этикет-ДВ» - 3 лота, включающие маршруты №7 (Шепеткова - 64 микрорайон), №10 (Луговая - Дальхимпром), №19 (Семеновская - Хабаровская), №45 (Железнодорожный вокзал - ст. Угольная), №46 (Шепеткова - 63 микрорайон), №2 (Луговая - Чкалова), №41 (Семеновская - Чкалова), №41л (Фабрика «Заря» - Центр - Луговая);

- ООО «КАСЛАР» - 2 лота, включающие маршруты №13 (Железнодорожный вокзал - м.Анна), №26 (Луговая - Горностай - Десантная), №54 (Луговая - Баляева - 1-я Речка - Луговая), №72 (Луговая - б.Емар), №35 (Некрасовская - 57 микрорайон), №44 (Фанзавод - ст. Угольная), №50 (Автовокзал - Моргородок - Тухачевского - Героев Варяга), №85 (Карбышева - Фуникулер), №85ц (Тухачевского - Центр);

- ООО «ДВ-ТрансСети» - 2 лота, включающие маршруты №6 (Луговая - Морское кладбище), №54а (Луговая - Центр - Баляева - Луговая), №13к (Луговая - м.Анна), №55 (3-я Рабочая - Центр - Диомид);

- ООО «Лексус» - 1 лот, включающий маршруты №48 (ст. Угольная - Плодовоягодная), №82 (Завод «Варяг» - Окатовая).

«Лексус» - новое имя на рынке автобусных перевозок. Но, как сообщил наш источник в мэрии, ООО «Лексус» - дочернее предприятие компании ООО «Автобизнестур». Мол, таким образом «матушка» решила очиститься от негатива, накопленного за годы работы на рынке пассажирских перевозок.

Со всеми вышеперечисленными перевозчиками мэрия заключит договоры на перевозку пассажиров сроком на 1 год. За нарушение условий договора предусмотрены штрафные санкции, а в случае грубых систематических нарушений договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, как это случилось с «Мортрансом». Город дал понять: незаменимых нет!

Второй заход

Что касается двенадцати оставшихся не разыгранными лотов, то они вновь выставлены на конкурс. Извещение об этом появилось на сайте администрации Владивостока 19 марта.

На большинство из этих лотов претендовало всего по одному участнику, а на лот №1, включающий маршруты №4 (Автовокзал - Окатовая), №5 (Луговая - п-ов Назимова) и №74 (Баляева - ДВФУ), не было подано ни одной заявки. Маршруты довольно длинные, а для их обслуживания необходимо наличие свыше 30 транспортных средств.

Но за ряд лотов перевозчики решили побороться. Например, за лот №9, включающий среди прочих довольно выгодный 49-й маршрут (Железнодорожный вокзал - Окатовая). На него было подано 3 заявки - от ООО «Раннер», ООО «ВладАвто» и ООО «Владивостокская автотранспортная компания». Аналогичная раскладка и по лоту №22, включающему 64-й маршрут (б.Тихая - Академическая). На этот лот также было подано 3 заявки - от ООО «ВладАвто», ООО «Ространс» и ООО АТП «Дальавтотранс».

На остальные 10 лотов в основном претендуют перевозчики, которые обслуживают эти маршруты. Нет среди них разве что ООО «Колесо». Не имея достаточного количества транспортных средств и неоднократно «битая» городскими властями за недостаточно активное обновление своего автобусного парка, компания решила уйти с рынка автобусных перевозок.

С 24 марта по 21 апреля администрация Владивостока будет принимать от перевозчиков заявки, а 10 июня подведет итоги конкурса.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.