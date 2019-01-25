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Приморцы ринулись скупать машины в Японии
После введения временной отмены «ЭРЫ-ГЛОНАСС»
Таможни Дальнего Востока в прошлом году выдали более 3,8 тыс. паспортов транспортных средств на подержанные автомобили без устройства вызова экстренных оперативных служб, известных как ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает газета «Золотой Рог».
«С 27 ноября по 31 декабря прошлого года, то есть за месяц с небольшим, в соответствии с временным порядком без оснащения устройствами вызова экстренных службы «ЭРА-ГЛОНАСС» жителями Дальнего Востока и Приморья для собственных нужд ввезено 3,816 тыс. автомобилей. Это большое количество», - сказал начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.
При этом дальневосточники продолжают активно ввозить автомобили и в текущем году.
Всего в 2018 году жители Дальнего Востока для личных целей ввезли 54 тыс. легковых автомобилей. Это составляет 62% от общего числа автомобилей, которые были завезены. Рост относительно 2017 года составил 38%.
В конце ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВАЕДЕВ утвердил временный порядок ввоза в РФ праворульных автомобилей без установки на них «ЭРА-ГЛОНАСС».
Досье газеты «Золотой Рог»
Ввезти автомобиль без устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) могут лица, имеющие постоянную регистрацию в ДФО или переселяющиеся на постоянное место жительства на Дальний Восток. В соответствии с Порядком эти лица имеют право ввезти для собственных нужд в течение одного года одно бывшее в употреблении транспортное средство категории М1 или N1 с правосторонним расположением руля.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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