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Во Владивостоке запущено тестовое производство Toyota Land Cruiser Prado
Первый вице-премьер Игорь Шувалов лично испытал новый Prado, сошедший с конвейера нового предприятия.
ООО "Соллерс-Буссан" (совместное предприятие российской группы Sollers и японской Mitsui & Co, Ltd) запустило тестовое производство Toyota Land Cruiser Prado, серийное производство будет запущено в феврале. Новую производственную площадку посетили первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
СП "Соллерс-Буссан" будет осуществлять производство автомобилей при технической поддержке компании Toyota. На первом этапе, предполагаемые объемы производства СП составят около 1 тыс. автомобилей в месяц.
Sollers и Mitsui создали СП "Соллерс-Буссан" в августе 2010 года. Стороны владеют по 50% долей совместной компании. ООО зарегистрировано во Владивостоке.
Предприятия Sollers в РФ производят автомобили SsangYong (во Владивостоке), УАЗ и Isuzu. Кроме СП с Mitsui, совместное предприятие Sollers с японской Mazda выпускает автомобили во Владивостоке. В России также работает СП FordSollers.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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