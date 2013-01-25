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Во Владивостоке запущено тестовое производство Toyota Land Cruiser Prado

25 Января 2013, 16:50 | Владивосток

Первый вице-премьер Игорь Шувалов лично испытал новый Prado, сошедший с конвейера нового предприятия.

ООО "Соллерс-Буссан" (совместное предприятие российской группы Sollers и японской Mitsui & Co, Ltd) запустило тестовое производство Toyota Land Cruiser Prado, серийное производство будет запущено в феврале. Новую производственную площадку посетили первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

СП "Соллерс-Буссан" будет осуществлять производство автомобилей при технической поддержке компании Toyota.  На первом этапе, предполагаемые объемы производства СП составят около 1 тыс. автомобилей в месяц.

Sollers и Mitsui создали СП "Соллерс-Буссан" в августе 2010 года. Стороны владеют по 50% долей совместной компании. ООО зарегистрировано во Владивостоке.

Предприятия Sollers в РФ производят автомобили SsangYong (во Владивостоке), УАЗ и Isuzu. Кроме СП с Mitsui, совместное предприятие Sollers с японской Mazda выпускает автомобили во Владивостоке. В России также работает СП FordSollers.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Соллерс-Буссан  транспорт  sollers  Владимир Миклушевский  производство  авто  Игорь Шувалов 






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