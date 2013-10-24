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Во Владивостоке закроют популярный железнодорожный переезд

24 Октября 2013, 17:05 | Владивосток

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей автотранспортных средств о частичном закрытии движения автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта «Чайка». 

В период ремонтных работ 25 октября c 22.00 до 6 утра 26-го движение автотранспорта через переезд будет ограничено и производиться по одной полосе (схема движения прилагается).

Руководство железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств Приморья принять во внимание данную информацию и приносит свои извинения за временное неудобство, связанное ремонтными работами на переезде.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВЖД
Теги: дороги владивостока  железная дорога  транспорт  авто 



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  • Псевдоним17:49, 24.10.2013#

    25 октября c 22. 00 до 6 утра 26 сентября

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