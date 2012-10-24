В центре Владивостока за ночь частично изменят схему дорожного движения

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Автомобилистам Владивостока на Океанском проспекте разрешили поворот налево. Во Владивостоке продолжается работа по оптимизации схемы движения транспорта в центре города.

В ночь с 24 на 25 октября, в центральной части Владивостока планируется частичное изменение схемы дорожного движения. При движении по ул. Алеутской будет разрешен поворот налево на ул. Семеновскую с последующей возможностью выезда под разрешающий сигнал светофора на Океанский проспект и на ул. Уборевича. Встречное движение на данном участке ул. Семеновской будет исключено, ранее установленный бетонный ограничитель – демонтирован.

Кроме того, будет изменено направление одностороннего движения на участке ул. Прапорщика Комарова от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с ул. Алеутской. У автомобилистов, двигающихся по Океанскому проспекту, появится возможность поворота налево на ул. Прапорщика Комарова по направлению к ул. Алеутской.

Также, в целях повышения интенсивности движения транспорта в настоящее время завершаются работы по установке светофорного объекта для регулирования пешеходного перехода в районе ул. Уборевича, 15 (район разворотного кольца).

Указанные изменения выработаны в результате взаимодействия специалистов администрации Владивостока и ГИБДД России по г. Владивостоку на основании ежедневного мониторинга дорожно-транспортной ситуации, а также предложений, поступающих от жителей города. Изменения одобрены руководством администрации Приморского края, Управлением ГИБДД России по Приморскому краю.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при управлении автотранспортом, руководствоваться дорожными знаками, разметкой и сигналами светофоров. Ежедневный мониторинг дорожно-транспортной ситуации будет продолжен, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.