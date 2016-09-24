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В воскресенье автомобилистам в центр Владивостока лучше не соваться
Завтра, в воскресенье, 25 сентября, во Владивостоке уже 17-й год подряд состоится яркий и веселый городской экологический праздник «День тигра», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В целях обеспечения безопасности его участников и гостей в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока.
С семи часов утра до 23 часов - на территории парковки рядом со зданием администрации Приморского края (площадь Борцов Революции).
С 10 часов 20 минут утра до 13 часов 20 минут:
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Советская;
- по улице Советская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Авроровская.
С 11 часов 50 минут утра до 13 часов 55 минут:
- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;
- по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Пологая: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Октябрьская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
На данные периоды времени 25 сентября будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Авроровская, Комсомольская и проспекту Красного Знамени.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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