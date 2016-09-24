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В воскресенье автомобилистам в центр Владивостока лучше не соваться

24 Сентября 2016, 12:23 | Владивосток

Завтра, в воскресенье, 25 сентября, во Владивостоке уже 17-й год подряд состоится яркий и веселый городской экологический праздник «День тигра», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В целях обеспечения безопасности его участников и гостей в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока.

С семи часов утра до 23 часов - на территории парковки рядом со зданием администрации Приморского края (площадь Борцов Революции).

С 10 часов 20 минут утра до 13 часов 20 минут:

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Советская;

- по улице Советская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Авроровская.

С 11 часов 50 минут утра до 13 часов 55 минут:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Пологая: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Октябрьская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данные периоды времени 25 сентября будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Авроровская, Комсомольская и проспекту Красного Знамени.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: экология  дороги  перекрытие  день тигра  транспорт 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:02, 24.09.2016#

    Сегодня беженцы завтра тигрофилы, задолбали уже!

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