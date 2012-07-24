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ФАС одобрила создание во Владивостоке СП "Соллерса" и Mazda
ВЛАДИВОСТОК, 24 июля, ZRPRESS. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство о приобретении ОАО "Соллерс" (входит в группу Sollers) 50% долей в ООО "Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус" (российская "дочка" Mazda Motor Corporation).
Напомним, что "Соллерс" и Mazda Motor Corporation в апреле этого года договорились о создании СП на паритетных началах во Владивостоке. Предполагается, что новое предприятие начнет работу во Владивостоке в конце 2012 года и будет выпускать новый кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.
Мощность производства на первом этапе составит до 50 тыс. автомобилей в год, впоследствии мощность будет увеличена до 70 тыс.
Кроме того, Sollers достигла договоренностей по выпуску автомобилей под марками Toyota на Дальнем Востоке.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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