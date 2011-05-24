Автовыставка «Приморская весна-2011» приятно удивила

Специализированная автомобильная выставка «Приморская весна-2011» впервые проходила на прошлой неделе во Владивостоке. В конгрессно-выставочном комплексе «Чемпион» обосновались новинки официальных дилеров мировых брендов - Suzuki, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Kia и SsangYong. В течение трех дней работы автосалона проходили тест-драйвы представленных автомобилей.

«Рынок продаж новых автомобилей в стране стремительно растет и развивается, Дальний Восток и Приморье в этом плане не исключение, - отмечает директор ООО «Авторитет-Авто» Владимир КАЛИНОВСКИЙ. - Появляется совершенно новая культура потребления и сервиса, открываются новые бренды - все это конечному потребителю незнакомо и зачастую непонятно. Совершенно очевидно, что продажа автомобилей от официального дилера - это направление, которому принадлежит будущее. Вопросы коммуникации с потребителем, донесение всех преимуществ и выгод приобретения нового авто - задача в настоящее время более чем актуальная, можно сказать, просветительская, особенно если применять это к нашему региону. Проведение такого автосалона зрело давно, и следует отметить актуальность действий организаторов - они действительно в тренде».

Среди новинок выделим городской кроссовер Nissan Juke (младший брат Qashqai и Muranо) и флагман модельного ряда Hyundai - второе поколение люксового седана седана Equus.

Основными характеристиками Equus являются самый большой в классе размер колесной базы (в удлиненной версии, например, 3345 мм против 3165 мм и 3210 мм у аналогичных Mercedes S 500L и BMW 750Li), комплектация «все включено», относительно низкая цена и приятный бонус для VIP-пассажира в виде кожаных домашних тапочек (что, по мнению корейских маркетологов, наверное, должно послужить лишним стимулом при покупке автомобиля стоимостью от 100 тысяч у.е.).

Дизайн нового Equus был разработан в Намьяне штатными дизайнерами компании Hyundai. При этом седан позаимствовал очень много деталей и экстерьера, и интерьера у культовых моделей именитых брендов, с которыми он собирается соперничать.

Новый Equus производится в двух модификациях, VS380 и VS460, основное отличие между которыми состоит в двигателе. Более «простая» версия оснащена бензиновым 6-цилиндровым 3,8-литровым мотором на 290 лошадиных сил, дающим возможность развивать скорость до 240 км/час и требующим в смешанном цикле расхода топлива на уровне 10,5-11 литров на 100 км. Для второй версии разработан бензиновый 8-цилиндровый двигатель на 4,6 литра (373 лошадиных сил). Расход топлива - от 11,5-12 литра на 100 км. Оба двигателя агрегатируются с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач фирмы ZF. В недалеком будущем корейцы планируют добавить в линейку версию с V8, объемом 5 литров, мощностью свыше 400 лошадиных сил, с 8-ступенчатым автоматом.

Для покупки в Приморье доступна версия Hyundai Equus Royal с двигателем V8 на 4,6 литра, которую можно купить по цене 3,510 млн рублей.

Молодым водителям (и тем, кто молод душой) наверняка придется по вкусу Nissan Juke 2011. Будучи четвертым кроссовером в модельном ряду японской марки, он построен на глобальной платформе Renault/Nissan B. На 18 см короче, на 1,8 уже и на 3,6 ниже своего ближайшего родственника Qashqai. Длина Juke составляет 4135 мм, ширина - 1765, высота - 1570.

Интерьер пятиместного автомобиля своеобразен. Особенно выделяется передняя часть с нехарактерной для последних ниссановских моделей приборной панелью, округлым тоннелем между передними креслами, окрашенным в цвет кузова, а также рулем, три спицы которого напоминают маленького электрического ската.