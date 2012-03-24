Во Владивостоке частично ограничено автодорожное движение

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта, ZRPRESS. В связи с производством работ по выносу существующих сетей водовода подрядной организацией "Подземстрой №6" на улице Гоголя ограничено движение по двум полосам автодороги. Завершить работы на данном участке дороги планируют 27 марта 2012 года.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».