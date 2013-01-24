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На горе автомобилистам во Владивосток вернулся сверхприбыльный бизнес
В течение первых суток сохраняется почасовая тарификация: расценки за час хранения устанавливает департамент по тарифам (на данный момент это 35 руб.)
Этот вопрос обсуждали депутаты комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности в четверг, 24 января.
Напомним, речь идёт о поправках в краевой закон об эвакуации, хранении и возврате авто со штрафстоянок во втором и третьем чтениях.
Вопрос о новых расценках на хранение авто был поднят в конце прошлого года. Владельцы штрафстоянок заявили, что действующие тарифы делают их бизнес нерентабельным, и предложили вовсе убрать ограничения по стоимости хранения авто.
Однако депутаты решили, что отсутствие ограничений может привести к неконтролируемому росту тарифов. Сошлись на том, что «потолок» необходим, разногласия возникли только в цифрах. На заседании комитета обозначились две позиции. Иван ТИРСКИХ, и.о. директора краевого департамента промышленности и транспорта, заручившись поддержкой прокуратуры, предложил тариф за первые сутки хранения оставить без изменения, а за вторые и последующие – установить плату в размере не более 400 рублей. Депутат-коммунист Артем САМСОНОВ, в свою очередь, предложил закрепить в законе почасовой тариф за первые сутки хранения в размере 35 рублей в час (то есть таким, как есть на данный момент), чтобы департамент по тарифам не мог его изменить. Начиная со вторых суток Самсонов настаивал на тарифе до 200 рублей.
Остальные члены комитета высказали опасения, что слишком низкие расценки оттолкнут бизнес от этой отрасли, как уже было раньше. В результате депутаты поддержали первое предложение.
Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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oji23:04, 27.01.2013#
Выгодно это горожанам, т. к. меньше машин — это меньше заторов на дорогах, меньше времени в пути на маршрутках, чище воздух в городе, тише в домах возле трасс, меньше грязи на дорогах и во дворах и т. д. и т. п. И это только с точки зрения обывателя, есть ещё сторона государства — там тоже больше плюсов от снижения количества личного транспорта, — одни только потери от заторов чего стоят.
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oji23:04, 27.01.2013#
Выгодно это горожанам, т. к. меньше машин — это меньше заторов на дорогах, меньше времени в пути на маршрутках, чище воздух в городе, тише в домах возле трасс, меньше грязи на дорогах и во дворах и т. д. и т. п. И это только с точки зрения обывателя, есть ещё сторона государства — там тоже больше плюсов от снижения количества личного транспорта, — одни только потери от заторов чего стоят.
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Джон08:27, 31.01.2013#
Вот с умничал, а если человек живет на второй речке, а работает на тихой или на чуркине, да ещё и ребенка в садик возить приходится (с садиками трудновато, по этому где дадут туда и води), много ли пешком да на маршрутках накатаешся? Хочешь тишины, купи дом отдельный в пригороде, опять же ездий туда на своих маршрутках и наслаждайся тишиной.
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oji19:48, 06.02.2013#
Т. е. , полностью прочесть и осмыслить переписку сложно? Джон советует мне неосуществимое — переехать за город. В ответ, отдельно указав абсурдность, советую подобное. Город, с его развитой социальной инфраструктурой, не должен стоять в пробках, создаваемых частным транспортом. Автомобилю место в пригороде, где без него действительно сложно. Мировая практика — это ограничения парковок в центре, увеличение штрафов, введение платы за въезд в центральную часть города, развитие общественного транспорта. К сожалению, наши НИИ, работавшие над транспортной инфраструктурой, похоронены с развалом СССР, поэтому остаётся лишь изучать наработки соседей. Например, интересна книга «Транспорт в городах, удобных для жизни», за авторством Вукана Вучика. Понимание этого, на мой взгляд, не требует большого ума. Домыслы обо мне прошу оставить при себе.
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Псевдоним23:44, 10.02.2013#
да просто не надо внутри города раздувать эту инфроструктуру, всякие центры , банки и офисы.
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