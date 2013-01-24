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На горе автомобилистам во Владивосток вернулся сверхприбыльный бизнес

24 Января 2013, 17:36 | Владивосток

В течение первых суток сохраняется почасовая тарификация: расценки за час хранения устанавливает департамент по тарифам (на данный момент это 35 руб.)

Этот вопрос обсуждали депутаты комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности в четверг, 24 января.

Напомним, речь идёт о поправках в краевой закон об эвакуации, хранении и возврате авто со штрафстоянок во втором и третьем чтениях.

Вопрос о новых расценках на хранение авто был поднят в конце прошлого года. Владельцы штрафстоянок заявили, что действующие тарифы делают их бизнес нерентабельным, и предложили вовсе убрать ограничения по стоимости хранения авто.

Однако депутаты решили, что отсутствие ограничений может привести к неконтролируемому росту тарифов. Сошлись на том, что «потолок» необходим, разногласия возникли только в цифрах. На заседании комитета обозначились две позиции. Иван ТИРСКИХ, и.о. директора краевого департамента промышленности и транспорта, заручившись поддержкой прокуратуры, предложил тариф за первые сутки хранения оставить без изменения, а за вторые и последующие – установить плату в размере не более 400 рублей. Депутат-коммунист Артем САМСОНОВ, в свою очередь, предложил закрепить в законе почасовой тариф за первые сутки хранения в размере 35 рублей в час (то есть таким, как есть на данный момент), чтобы департамент по тарифам не мог его изменить. Начиная со вторых суток Самсонов настаивал на тарифе до 200 рублей.

Остальные члены комитета высказали опасения, что слишком низкие расценки оттолкнут бизнес от этой отрасли, как уже было раньше. В результате депутаты поддержали первое предложение.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Волкова
Теги: дороги владивостока  штрафстоянки  цены  экакуатор  тарифы  авто 



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Комментарии

  • Псевдоним22:47, 24.01.2013#

    Штопанные!

  • Псевдоним15:33, 27.01.2013#

    А 400 рублей тоже в час. . . ?

  • Псевдоним16:01, 27.01.2013#

    Ставьте машины где положено, и не хамейте ! Всё правильно делают ! Я - бы сделал по 5 тыс. за час. Только так можно хамьё научить культуре !

  • олег08:15, 31.01.2013#

    ты был бы прав в цивилизованном обществе, а у нас будут эвакуировать машины не для борьбы с нарушителями, а для получения сверхприбыли! им будет по. . . мешает машина или нарушила правила парковки!

  • Псевдоним vv19:26, 06.02.2013#

    потавь свою машину как нибудь случайно в неположенном месте на пару минут, посмотрю я на тебя.

  • Приморец16:03, 27.01.2013#

    Крышующие!Вы же перегрызетесь при дележе откатов!Для нормальных парковок места нет, а для штрафстоянок сколько угодно!Вопрос:"Кому это выгодно?"

  • oji23:04, 27.01.2013#

    Выгодно это горожанам, т. к. меньше машин — это меньше заторов на дорогах, меньше времени в пути на маршрутках, чище воздух в городе, тише в домах возле трасс, меньше грязи на дорогах и во дворах и т. д. и т. п. И это только с точки зрения обывателя, есть ещё сторона государства — там тоже больше плюсов от снижения количества личного транспорта, — одни только потери от заторов чего стоят.

  • oji23:04, 27.01.2013#

    Выгодно это горожанам, т. к. меньше машин — это меньше заторов на дорогах, меньше времени в пути на маршрутках, чище воздух в городе, тише в домах возле трасс, меньше грязи на дорогах и во дворах и т. д. и т. п. И это только с точки зрения обывателя, есть ещё сторона государства — там тоже больше плюсов от снижения количества личного транспорта, — одни только потери от заторов чего стоят.

  • Джон08:27, 31.01.2013#

    Вот с умничал, а если человек живет на второй речке, а работает на тихой или на чуркине, да ещё и ребенка в садик возить приходится (с садиками трудновато, по этому где дадут туда и води), много ли пешком да на маршрутках накатаешся? Хочешь тишины, купи дом отдельный в пригороде, опять же ездий туда на своих маршрутках и наслаждайся тишиной.

  • oji14:09, 31.01.2013#

    Зачем в крайности вдаваться? Город прежде всего для людей, а потом уже для автомобилей. Если так рассуждать, то коли хочешь везде успеть — ищи работу и садик возле дома, или наоборот — дом возле садика или работы.

  • Судьйа19:13, 06.02.2013#

    И тут с умничал! Ты как давно мог нормально поменять работу без ущерба для семьи? Разве ты работаешь как можно ближе к дому? Или там, где ты з/п получаешь побольше? А может дело все в том, что у тебя машины своей нету - вот ты и злишься на весь мир?

  • oji19:48, 06.02.2013#

    Т. е. , полностью прочесть и осмыслить переписку сложно? Джон советует мне неосуществимое — переехать за город. В ответ, отдельно указав абсурдность, советую подобное. Город, с его развитой социальной инфраструктурой, не должен стоять в пробках, создаваемых частным транспортом. Автомобилю место в пригороде, где без него действительно сложно. Мировая практика — это ограничения парковок в центре, увеличение штрафов, введение платы за въезд в центральную часть города, развитие общественного транспорта. К сожалению, наши НИИ, работавшие над транспортной инфраструктурой, похоронены с развалом СССР, поэтому остаётся лишь изучать наработки соседей. Например, интересна книга «Транспорт в городах, удобных для жизни», за авторством Вукана Вучика. Понимание этого, на мой взгляд, не требует большого ума. Домыслы обо мне прошу оставить при себе.

  • Псевдоним23:44, 10.02.2013#

    да просто не надо внутри города раздувать эту инфроструктуру, всякие центры , банки и офисы.

  • Псевдоним08:26, 31.01.2013#

    Где парковаться?????? Создайте условия. . . Для себя парковки возле работы и возле дома вы уже сделали . . . сделайте и простым водителям. Потом можно и о соблюдения закона поговорить. . . А так пока и уважать то вас не за что.

  • папай08:42, 31.01.2013#

    а толку то сами депутаты ставят где хотят и как хотят им о по. . . . . . . . . . . . . . . на всё

  • тепеть не могу09:06, 31.01.2013#

    А сами депутаты в этом бизнесе. . . . народ говорит о Чемерисе.

  • Псевдоним19:35, 06.02.2013#

    Где здесь сверх прибыль ?

  • приморский23:41, 10.02.2013#

    сначала надо создать условия для выполнения парковки, не соблюдают-наказывай. Х кошку бить если у неё нет туалета-например

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