На горе автомобилистам во Владивосток вернулся сверхприбыльный бизнес

В течение первых суток сохраняется почасовая тарификация: расценки за час хранения устанавливает департамент по тарифам (на данный момент это 35 руб.)

Этот вопрос обсуждали депутаты комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности в четверг, 24 января.

Напомним, речь идёт о поправках в краевой закон об эвакуации, хранении и возврате авто со штрафстоянок во втором и третьем чтениях.

Вопрос о новых расценках на хранение авто был поднят в конце прошлого года. Владельцы штрафстоянок заявили, что действующие тарифы делают их бизнес нерентабельным, и предложили вовсе убрать ограничения по стоимости хранения авто.

Однако депутаты решили, что отсутствие ограничений может привести к неконтролируемому росту тарифов. Сошлись на том, что «потолок» необходим, разногласия возникли только в цифрах. На заседании комитета обозначились две позиции. Иван ТИРСКИХ, и.о. директора краевого департамента промышленности и транспорта, заручившись поддержкой прокуратуры, предложил тариф за первые сутки хранения оставить без изменения, а за вторые и последующие – установить плату в размере не более 400 рублей. Депутат-коммунист Артем САМСОНОВ, в свою очередь, предложил закрепить в законе почасовой тариф за первые сутки хранения в размере 35 рублей в час (то есть таким, как есть на данный момент), чтобы департамент по тарифам не мог его изменить. Начиная со вторых суток Самсонов настаивал на тарифе до 200 рублей.

Остальные члены комитета высказали опасения, что слишком низкие расценки оттолкнут бизнес от этой отрасли, как уже было раньше. В результате депутаты поддержали первое предложение.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.