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Владивосток: как объехать Рудневский мост
Спецтехника вышла на дорогу, ведущую с улицы Тухачевского по улице Днепровской, грейдируют также трассу, ведущую с улицы Выселковой на улицу Героев Варяга, а также дорогу по улице Выселковой - через «Китай-город» с выездом на улицу Снеговую.
«С появлением нескольких вариантов объезда поток автомобилей в районе улицы Выселковой значительно снизился, заторов автотранспорта не наблюдается», - считают в администрации.
Между тем вышли на маршруты краевого центра новые автобусы фирмы MAN. Два начали работать на маршруте №60 Варяг - Маяк и №17 Семеновская - Карбышева. Автобусы принадлежат муниципальному автопредприятию ВПОПАТ-1. Однако нет цели полностью подменить работающих здесь коммерческих перевозчиков. Администрация направляет новые автобусы на те маршруты, которые пассажиры считают проблемными.
Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».
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