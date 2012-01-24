Владивосток: как объехать Рудневский мост

Спецтехника вышла на дорогу, ведущую с улицы Тухачевского по улице Днепровской, грейдируют также трассу, ведущую с улицы Выселковой на улицу Героев Варяга, а также дорогу по улице Выселковой - через «Китай-город» с выездом на улицу Снеговую.

«С появлением нескольких вариантов объезда поток автомобилей в районе улицы Выселковой значительно снизился, заторов автотранспорта не наблюдается», - считают в администрации.

Между тем вышли на маршруты краевого центра новые автобусы фирмы MAN. Два начали работать на маршруте №60 Варяг - Маяк и №17 Семеновская - Карбышева. Автобусы принадлежат муниципальному автопредприятию ВПОПАТ-1. Однако нет цели полностью подменить работающих здесь коммерческих перевозчиков. Администрация направляет новые автобусы на те маршруты, которые пассажиры считают проблемными.

Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».