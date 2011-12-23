Во Владивостоке временно меняется схема дорожного движения

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. Управление транспорта администрации города Владивостока сообщает об очередном временном изменении с сегодняшнего дня, 23 ноября, схемы дорожного движения еще на одном из участков улицы Первой Морской.

Это связано с продолжением работ по прокладке водопроводных сетей к гостинице на мысе Бурном, которые ведет ООО "Бизнес-ДВ". Заказчиком работ является ООО "Наш дом - Приморье".

Для автотранспорта, движущегося со стороны Эгершельда по направлению к центру, временно, с 20 часов пятницы, 23 декабря, до 6 часов утра понедельника, 26 декабря, будет перекрыт въезд на улицы Бестужева и Посьетскую.

На этот период автомобили и пассажирские автобусы, идущие в сторону Эгершельда с улицы Алеутской, будут поворачивать с улицы Первой Морской налево, на улицу Посьетская, с последующим выездом на улицу Бестужева в районе бывшего Дома мод. Проезд с улицы Набережная в сторону Эгершельда будет осуществляться по Красноармейскому переулку и далее, вдоль гостиницы "Амурский залив" к улице Адмирала Захарова, с поворотом направо на улицы Бестужева или Посьетскую.

С Эгершельда в центр можно будет проехать только по улице Нижнепортовой в сторону железнодорожного вокзала.

Участникам дорожного движения приносятся извинения за эти временные неудобства, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.