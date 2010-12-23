Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прокуратура проверяет дороги
После прошедших дождей и снегопадов прокуратура Владивостока провела проверку городских дорог, тротуаров и пешеходных переходов.
Стражи закона своими глазами убедились в том, что, как сообщает пресс-служба прокуратуры, "остановки общественного транспорта, дороги общего пользования, тротуары вдоль дорог общего пользования покрыты наледью и затвердевшим снежным покрытием, в связи с чем затруднено передвижение маршрутного автотранспорта, а также пешеходов".
Удостоверившись в непорядке, люди в погонах возбудили сразу 17 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.21 Закона Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае", в отношении МУПВ "Дороги Владивостока". Возбужденные дела были направлены для рассмотрения в административную коллегию Приморского края. Помимо этого прокуратура города направила в Ленинский районный суд Владивостока 52 иска в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности на администрацию г. Владивостока по принятию мер по удалению снежно-ледяных образований и гололеда с дорог общего пользования, тротуаров вдоль дорог, пешеходных виадуков.
Результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования, как сообщает пресс-служба, находятся на контроле в прокуратуре города Владивостока.
Новости тематики
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Автомобили Mazda, собранные во Владивостоке, будут доставлять на запад за счет резервного фонда
- Во Владивостоке начали сборку нового японского кроссовера
- Во Владивостоке может появиться автомобильный IT-кластер
- Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся во Владивостоке
- Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
- ВЭФ: производство двигателей Mazda во Владивостоке может начаться уже в 2017 году
Новости раздела
- Путин благословил приморский завод по производству двигателей "Мазда"
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья