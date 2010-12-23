Прокуратура проверяет дороги

После прошедших дождей и снегопадов прокуратура Владивостока провела проверку городских дорог, тротуаров и пешеходных переходов.

Стражи закона своими глазами убедились в том, что, как сообщает пресс-служба прокуратуры, "остановки общественного транспорта, дороги общего пользования, тротуары вдоль дорог общего пользования покрыты наледью и затвердевшим снежным покрытием, в связи с чем затруднено передвижение маршрутного автотранспорта, а также пешеходов".

Удостоверившись в непорядке, люди в погонах возбудили сразу 17 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.21 Закона Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае", в отношении МУПВ "Дороги Владивостока". Возбужденные дела были направлены для рассмотрения в административную коллегию Приморского края. Помимо этого прокуратура города направила в Ленинский районный суд Владивостока 52 иска в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности на администрацию г. Владивостока по принятию мер по удалению снежно-ледяных образований и гололеда с дорог общего пользования, тротуаров вдоль дорог, пешеходных виадуков.

Результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования, как сообщает пресс-служба, находятся на контроле в прокуратуре города Владивостока.