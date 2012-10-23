Во Владивостоке продолжается массовая утилизация старых автомобильных шин

Старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации или переработке. Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении шин методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.

Именно поэтому во Владивостоке старые колеса вывозят с несанкционированных свалок и отправляют на вторичную переработку самым безопасным способом - механическим. Утилизация проводится в несколько этапов, а в результате из старого колеса получается резиновая крошка, которая идет на изготовление покрытий стадионов, спортивных и детских игровых площадок, придомовых территорий. Стоит отметить, что из двух легковых автопокрышек можно сделать 1 квадратный метр спортивного покрытия.