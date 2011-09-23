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Во Владивостоке открыто движение по двум полосам моста через Вторую речку
23 Сентября 2011, 00:19 | Владивосток
22 сентября принято решение открыть движение по реконструируемой части моста через Вторую речку.
Сейчас автотранспорт движется таким образом: автомобили, выезжающие с улицы Русской по направлению в центр города, едут по двум полосам нового мостового сооружения и далее по новому покрытию вдоль ККК "Иллюзион". Движение машин от фабрики "Заря" по направлению в центр города осуществляется в прежнем режиме - по эстакаде и далее в две полосы по встречной, уже реконструированной части моста.
Стоит отметить, что строителям ещё предстоит уложить верхний слой дорожного полотна, но для удобства автолюбителей работы будут проводиться в ночное время суток, сообщает пресс-сулужба города.
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