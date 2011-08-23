Дороги, о которых мы мечтаем

Радостная весть для жителей Владивостока: реконструкция автомобильной дороги аэропорт Кневичи - федеральная дорога Хабаровск – Владивосток переходит в завершающую стадию. В настоящий момент здесь заканчивается укладка дорожного полотна. Впрочем, автомобилисты краевого центра, что в разгар отпускного сезона преодолевают ухабистые километры к аэропорту, и сами видят: вот она, трасса, на подходе.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, из 447 опор наружного освещения, установлено 439, также установлены леерные ограждения на участке длиной 14,8 километров. На участке строительства подъездной автомобильной дороги к международному пассажирскому терминалу аэропорта Кневичи закончены работы по устройству земляного полотна из скального грунта, уложено более 50% бетонного покрытия. Здесь строители выполняют работы по переустройству коммуникаций.

Не проходит недели, чтобы губернатор Приморья не побывал на дорожных объектах, которые взяли Владивосток в блокаду. Оно и понятно. До саммита АТЭС остается год, да и терпение жителей, страдающих в автомобильных пробках в летний сезон, достигло пика. Вот и на прошлой неделе Сергей ДАРЬКИН лично проверил ход работ на основных участках дорог, которые строятся в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года.

На выездном заседании, которое губернатор провел с участием мэра города и руководителей подрядных организаций, первым стоял вопрос об участке реконструкции автомагистрали в районе улицы Десятой на Санаторной и федеральной автомобильной дороги М-60 «Уссури» на 733,5-752 километрах. Губернатор осмотрел ход работ по строительству моста через речку Пионерская, которые ведутся на участке от станции Санаторная – мостовой переход через бухту Золотой Рог. Готовность объекта составляет свыше 65%. Но строители заверили, что завершат монтаж третьего пролета до 17 августа.

Сергей Дарькин убедился, что и строительство новой автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом Де-Фриз - Седанка ведется высокими темпами. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фундаментов низководного моста - из 81 основных опоры установлено 77 фундаментов опор, 66 из них возведены полностью. На низководном мосту с обеих сторон моста выполняется надвижка пролетных строений, а также идет монтаж опор для установки пролетных строений. На 2-м участке дороги уложено 32 тысячи квадратных метров цементобетонного основания, ведутся работы по монтажу четырех путепроводов и двух мостов. На 3-м и 4-м участках дороги пос.Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл полностью выполнены работы по устройству основания и покрытия дорожной одежды. Продолжаются работы на мосту через реку Седанка и на путепроводе через улицу Верещагина.

Как доложили губернатору, на втором участке дороги пос.Новый - полуостров Де-Фриз-Седанка - бухта Патрокл на 100% готовы опоры путепровода через улицу Маковского, полностью выполнены монтаж пролетных строений, армирование и омоноличивание стыков пролетных строений. Сейчас здесь идут земляные работы по устройству съездов, переустройство коммуникаций и другие работы. Далее по трассе, как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, на строительстве автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог завершена отсыпка земляного полотна. Здесь ведутся работы по монтажу 4 путепроводов, переустройству коммуникационных сетей - проложено более 1300 метров электрических сетей и сетей связи.

В ходе поездки губернатор побывал на асфальтовом заводе, который работает по корейской технологии и производит 300 тонн асфальта в час для возводимых дорог. За качество дорожного покрытия особый спрос. Внимание губернатора к этому объекту тоже особое. Ведь это по его настоянию трасса и мостовой переход через Амурский залив были включены в программу подготовки к саммиту АТЭС. Сроки сжатые, а объемы огромные.

Трасса из аэропорта Кневичи через Де-Фриз, мостовой переход и Седанку и далее - к Патроклу и к мостам через Золотой Рог и на о.Русский - один из самых объёмных объектов, строящихся в рамках саммита АТЭС-2012. Общая длина трассы составит 40 км. Открытие дороги позволит разгрузить федеральную трассу Хабаровск - Владивосток в обход санаторно-курортной и рекреационной зон полуострова Муравьева-Амурского.

Напомним, что в рамках подготовки дорожной инфраструктуры к проведению саммита АТЭС в эксплуатацию будут введены 6 дорог, мостовой переход через бухту Золотой Рог, мост на о. Русский и низководный мост (эстакада) Де-Фриз – Седанка. Общая протяженность реконструируемых и вновь создаваемых объектов составит 118,8 километра.

За счет новых автомобильных дорог и мостовых переходов будут созданы схемы двух новых транспортных артерий. Это позволит обеспечить доставку гостей саммита на о. Русский за 40 минут. Но Сергей Дарькин не устает повторять: не для гостей строим. По мнению губернатора, «строительство новых автомагистралей позволит решить транспортную проблему юга Приморья, избавит Владивосток от пробок, увеличит пропускную способность существующих дорог».