"Тойота Центр Владивосток" начал продажи Venza

«Тойота Центр Владивосток» рассчитывает продавать в Приморском крае до 200 Venza в год.

На прошлой неделе в «Тойота Центр Владивосток» был презентован 5-местный среднеразмерный кроссовер Toyota Venza, один из немногих автомобилей в линейке автопроизводителя, чей дизайн был разработан не в Японии. По словам директора по продажам и маркетингу «Тойота Центр Владивосток» Александра ГУЦАЛЮКА, первая партия новинки уже законтрактована. Однако, до конца июля на склад Тойота центра Владивосток поступит достаточное автомобилей для удовлетворения спроса на обещающую стать популярной модель.

В настоящее время на российском рынке представлен автомобиль только с двигателем 2,7 литра мощностью 185 л.с. Venza с популярным за океаном двигателем 3,5 литра можно найти только у «серых поставщиков» и на «Зеленом Углу».

Досье: Первый прототип Venza - Toyota FT-SX - был представлен в 2005 году на Детройтском автосалоне, а уже через три года состоялась официальная премьера необычного кроссовера. Производство автомобиля было налажено на американском заводе компании в штате Кентукки. Задачей было в первую очередь привлечь заокеанского покупателя необычными формами кузова. Также было необходимо, чтобы автомобиль не уступал SUV по внедорожным свойствам, но в то же время управлялся как легковой автомобиль. В итоге получился кроссовер почти премиального класса, но скорее универсал повышенной проходимости, построенный на платформе седана Camry предыдущего поколения.

В 2012 году на Нью-Йоркском автосалоне Toyota представила обновленную версию Venza, которая теперь доступна и для российского покупателя. Рестайлинг привнес во внешний облик некоторые изменения: изменилась решетка радиатора, обновились бампера, появились новые фары. На боковых зеркалах отныне добавлены повторители поворотов, а колесные диски обрели новый дизайн.

Внутреннее убранство подкупает роскошью и элегантностью. В отделке интерьера новой «Тойоты Венза» смело используются вставки под дерево или карбон, сидения и руль обтянуты качественной кожей, а панель приборов имеет приятную светодиодную подсветку. Салон эргономичен и невероятно просторен, а задние сидения легко складываются в пропорции 60:40, превращая кроссовер в полноценный вместительный универсал.

В настоящее время Venza доступен в трех вариантах отделки: бежевый, серый и черный в сочетании с декоративными вставками «под карбон». Во всех комплектациях салон обшит кожей. Кроссовер комплектуется мотором 2,7 литра мощностью 185 л.с. и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Производитель заявляет, что расход топлива в смешанном цикле составляет 10 литров на 100 км для версии с полным приводом.

Стоимость Toyota Venza: комплектация «Элеганс», передний привод - 1,570 млн рублей; комплектация «Элеганс Плюс», полный привод - 1,671 млн рублей; комплектация «Престиж», полный привод - 1,776 млн рублей. В Интернете предлагаются новые Venza из Америки. Стоимость выпущенного в 2010 году полноприводного кроссовера с двигателем 3,5 литра составляет от 1,429 млн до 1,5 млн рублей. Новый переднеприводный Venza 2009 года с двигателем 2,7 литра можно купить начиная с 1,099 млн рублей. Полноприводный Venza 2010 года с двигателем 2,7 литра обойдется уже в 1,350 млн рублей.

На вопрос корр. «ЗР», будут ли сложности с обслуживанием автомобиля, изначально спроектированного для североамериканского рынка, Александр Гуцалюк ответил отрицательно.

- Toyota Motors также выступает дистрибьютором, а значит, поставляет весь спектр запчастей для Venza. Все запчасти есть на складе во Владивостоке и в Москве, где расположен основной склад Toyota Motors в России. Проблем с расходниками и ТО однозначно не будет.

- Есть уже примерные планы продаж?

- Мы («Тойота Центр Владивосток». – Прим. авт.) рассчитываем продавать в Приморском крае до 200 Venza в год.

- На ваш взгляд, какую нишу занмает Venza?

- На самом деле это нечто среднее между Prado и RAV4. Несколько дороже и престижнее чем RAV4, соответственно меньше и доступней, чем Prado.

- А целевая аудитория?

- Venza однозначно нравится и мужчинам, и женщинам. Первая партия уже законтрактована, и соотношение сильного и слабого пола примерно 50/50.

- Как долго можно ждать автомобиль с определенными опциями?

- Проблемы с квотированием нет в принципе. Сколько автомобилей мы закажем – столько и получим. Мы закупаем все комплектации в разных цветовых гаммах кузова и салона. Стараемся максимально заполнить склад. Но если появится эксклюзивный вариант заказа и его нет на складе или он только в производстве, даже в этом случае срок ожидания не превысит 4 месяцев.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.