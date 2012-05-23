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Авария на теплотрассе изменит маршруты автобусов во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ZRPRESS. Управление транспорта администрации Владивостока сообщает о временном изменении схемы движения пассажирских автобусов в районе Второй Речки. Это связано с производством аварийных работ по ремонту теплотрассы на улице Русская, 19-а (поворот на улицу Кирова).
С 18 часов сегодняшнего дня, 23 мая, до 8 часов утра 24 мая автобусы маршрутов №№4-д ("Автовокзал - Калинина - Окатовая"), 23 ("Семеновская - Автовокзал"), 23-л ("ДВНЦ - Автовокзал"), 43 ("ДВНЦ - Вторая Речка"), 81 ("Енисейская" - Маяк") будут ходить следующим образом: проспект 100-летия - ул.Русская - ул.Енисейская - ул.Кирова (левый поворот) - ул.Магнитогорская - разворот в районе дома №48 по ул.Кирова, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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