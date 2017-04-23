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Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
23 Апреля 2017, 16:20 | Владивосток
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке рано утром в воскресенье, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Девушка за рулем автомобиля марки Mercedes ехала со скоростью около 70 км/ч, когда прямо под колеса ее иномарки выбежала кошка.
Попытавшись уберечь животное от гибели, автоледи увела машину влево, в результате чего задела автомобили Toyota, Renault и KIA. Затем у Mercedes отвалилось заднее колесо, и неуправляемый автомобиль нанес повреждения еще восьми машинам. В конце заезда "немца" развернуло поперек дороги.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отвезли виновницу аварии на медэкспертизу. По заключению медицинского освидетельствования уровень алкоголя в организме находится в пределах допустимого, пишут местные СМИ. Ни кошка, ни кто-либо из людей в аварии не пострадал.
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