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Асфальтирование трассы Владивосток - Уссурийск начнется в середине мая
В мае специалисты приступят к асфальтированию очередного реконструированного участка на трассе М60 «Владивосток-Уссурийск». Эти работы планируется начать 15 мая, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в ОАО «Примавтодор», ежедневно на участке будут трудиться около 150 рабочих и около 40 единиц техники.
Асфальтирование очередного участка на реконструируемой трассе М60 планируют завершить к сентябрю. Таким образом, уже второй участок данной трассы будет сдан на год раньше запланированного срока. Ранее работы здесь планировалось завершить в 2015 году.
Осенью прошлого года уже сдан первый участок данной автодороги протяженностью 9 километров. Эти работы также были завершены на год раньше срока, запланированного изначально.
Кроме работ на основном участке заасфальтированы также будут объездные дороги, которыми сегодня пользуются автомобилисты, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края.
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