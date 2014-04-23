Асфальтирование трассы Владивосток - Уссурийск начнется в середине мая

В мае специалисты приступят к асфальтированию очередного реконструированного участка на трассе М60 «Владивосток-Уссурийск». Эти работы планируется начать 15 мая, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в ОАО «Примавтодор», ежедневно на участке будут трудиться около 150 рабочих и около 40 единиц техники.

Асфальтирование очередного участка на реконструируемой трассе М60 планируют завершить к сентябрю. Таким образом, уже второй участок данной трассы будет сдан на год раньше запланированного срока. Ранее работы здесь планировалось завершить в 2015 году.

Осенью прошлого года уже сдан первый участок данной автодороги протяженностью 9 километров. Эти работы также были завершены на год раньше срока, запланированного изначально.

Кроме работ на основном участке заасфальтированы также будут объездные дороги, которыми сегодня пользуются автомобилисты, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.