Mazda 6 владивостокской сборки отправилась по дилерам

Автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс") 23 апреля отгрузил первую партию седанов Mazda 6, собранных во Владивостоке, в дилерскую сеть.

Первые 9 седанов ушли в Новосибирск, еще 39 - в Москву.

Отметим, что в связи с расширением производства завод с 22 апреля перешел на работу в три смены.

Присутствоваший на церемонии официального запуска сборки Mazda 6 губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ не упустил возможности прокатиться по сборочному цеху за рулем новой иномарки, а мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ заявил, что администрация города последние два года покупает только автомобили "Соллерса".

Серийное производство седана Mazda 6 стартовало 12 апреля. Это вторая модель Mazda, сборка которой организована на совместном предприятии "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке, где с октября 2012 года выпускается кроссовер Mazda CX-5.

Новая Mazda 6 - это флагманская модель Mazda. Впервые Mazda 6 была представлена в 2012 году на Московском международном автосалоне.

На автозаводе во Владивостоке будут производить Mazda 6 трех комплектаций в восьми различных цветах. На первом этапе производства мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.

Mazda Sollers Manufacturing Rus - совместное предприятие Mazda Motor Corporation и ОАО "Соллерс", доли сторон в котором распределены на паритетной основе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.