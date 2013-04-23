www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.09 р. 100 JPY: 58.39 р.
EUR: 75.68 р. 10 CNY: 95.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Приморский авторынок
Распечатать

Mazda 6 владивостокской сборки отправилась по дилерам

23 Апреля 2013, 14:15 | Владивосток

Автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс") 23 апреля отгрузил первую партию седанов Mazda 6, собранных во Владивостоке, в дилерскую сеть.

Первые 9 седанов ушли в Новосибирск, еще 39 - в Москву.

Отметим, что в связи с расширением производства завод с 22 апреля перешел на работу в три смены.

Присутствоваший на церемонии официального запуска сборки Mazda 6 губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ не упустил возможности прокатиться по сборочному цеху за рулем новой иномарки, а мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ заявил, что администрация города последние два года покупает только автомобили "Соллерса".

Серийное производство седана Mazda 6 стартовало 12 апреля. Это вторая модель Mazda, сборка которой организована на совместном предприятии "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке, где с октября 2012 года выпускается кроссовер Mazda CX-5.

Новая Mazda 6 - это флагманская модель Mazda. Впервые Mazda 6 была представлена в 2012 году на Московском международном автосалоне.

На автозаводе во Владивостоке будут производить Mazda 6 трех комплектаций в восьми различных цветах. На первом этапе производства мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.

Mazda Sollers Manufacturing Rus - совместное предприятие Mazda Motor Corporation и ОАО "Соллерс", доли сторон в котором распределены на паритетной основе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: соллерс  авто  mazda  производство  продажи 
                 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:10, 23.04.2013#

    тут не знаю даже что и сказать. вроде и говно говорить неохота, а с другой стороны и радоваться нечему. пока.

  • Псевдоним21:12, 23.04.2013#

    вот пусть в московию и гонят. скатертью дорога :D

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru