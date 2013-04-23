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Mazda 6 владивостокской сборки отправилась по дилерам
Автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс") 23 апреля отгрузил первую партию седанов Mazda 6, собранных во Владивостоке, в дилерскую сеть.
Первые 9 седанов ушли в Новосибирск, еще 39 - в Москву.
Отметим, что в связи с расширением производства завод с 22 апреля перешел на работу в три смены.
Присутствоваший на церемонии официального запуска сборки Mazda 6 губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ не упустил возможности прокатиться по сборочному цеху за рулем новой иномарки, а мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ заявил, что администрация города последние два года покупает только автомобили "Соллерса".
Серийное производство седана Mazda 6 стартовало 12 апреля. Это вторая модель Mazda, сборка которой организована на совместном предприятии "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке, где с октября 2012 года выпускается кроссовер Mazda CX-5.
Новая Mazda 6 - это флагманская модель Mazda. Впервые Mazda 6 была представлена в 2012 году на Московском международном автосалоне.
На автозаводе во Владивостоке будут производить Mazda 6 трех комплектаций в восьми различных цветах. На первом этапе производства мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.
Mazda Sollers Manufacturing Rus - совместное предприятие Mazda Motor Corporation и ОАО "Соллерс", доли сторон в котором распределены на паритетной основе.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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тут не знаю даже что и сказать. вроде и говно говорить неохота, а с другой стороны и радоваться нечему. пока.