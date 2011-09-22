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Как автомобилистка с четырьмя детьми искала штрафстоянку во Владивостоке
На дороги Владивостока вышли первые муниципальные эвакуаторы. И, не успели еще высохнуть чернила на разосланных по этому поводу пресс-релизах, как журналисту "ЗР" пришлось испытать работу новой службы на себе.
Семейный визит выходного дня в музей им. Арсеньева оказался внезапным тест-драйвом давно обещанной городскими властями новой бесплатной услуги. На выходе из культурного заведения обнаружилось, что припаркованная рядом с музеем Toyota Gaia куда-то исчезла.
Спрашивается, что может быть интереснее и увлекательнее поиска своей машины? Но мир не без добрых людей: к семье, состоящей из мамы и четырех детей, подошел свидетель, успокоивший заявлением о том, что случился не угон, а эвакуация. То есть, машину отправили на муниципальную штрафстоянку.
Казалось бы, пустяк - узнать, где в городе находится муниципальная штрафстоянка. Но гаишники, которые несут свою службу в центре города, почему-то оказались бессильны ответить на этот вопрос. Только чудом удалось выяснить, что это где-то в районе ВПОПАТ-1 по ул. Корнилова,15а на БАМе.
Сели на автобус – и поехали. От остановки Фирсова, пройдя Первореченский военкомат, спросили прохожего, как пройти к ул. Корнилова, 15а. Мужик оказался знатоком, и объяснил, что надо немного вернуться, подняться по Южно-Уральской, выйти на Волховскую и уже, пройдя по ней, искать ту самую улицу и тот дом. Так и пошли, попав к южным воротам «ВПОПАТ-1».
Однако на проходной вахтеры-узбеки сказали, что о штрафстоянке ничего не знают, и отправили к начальнику, знающему русский. Оказалось, очень хороший человек. Где находится муниципальная штрафстоянка он не знал, но согласился помочь в ее поиске.
Более часа добрый начальник в своей машине возил женщину с четырьмя детьми по всем автостоянкам какие есть на БАМе. В конце концов, выяснилось, что находится она на «впопатовской» территории, в отгороженном дальнем углу – в большом ангаре. С детьми туда ходить не советовали, потому что по ангару разгуливают здоровенные собаки.
Формальности были быстро утрясены. Ответственный за штрафстоянку под роспись в журнале выдал машину и повестку в административную комиссию. Денег за эвакуацию, как это было раньше, не взял. Как объяснил, первые сутки хранения – бесплатно.
На административной комиссии в ГорГАИ на ул. Фонтанной, гаишники выписали 300-рублевый штраф за нарушение правил парковки. Таким образом, можно сказать, что служба муниципальных эвакуаторов сегодня работает без нарушений. Интересно, надолго ли?
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