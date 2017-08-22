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Автомобили Mazda, собранные во Владивостоке, будут доставлять на запад за счет резервного фонда
Правительство выделило 850 млн рублей на доставку автомобилей из ДФО в другие регионы страны
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о предоставлении из резервного фонда 850 млн рублей субсидий на перевозку автомобилей, произведенных в Дальневосточном федеральном округе, в другие регионы страны. Соответствующий документ размещен во вторник на сайте правительства.
За счет субсидий планируется перевезти не менее 17 тыс. произведенных автомобилей. «Принятое решение позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей дальневосточных предприятий автомобильной промышленности, сохранение рабочих мест, в том числе в смежных отраслях», - говорится в справке к документу.
Сборку японских автомобилей Mazda во Владивостоке ведет совместное предприятие российского автопроизводителя «Соллерс» и японской Mazda, созданное в 2011 году. В настоящее время ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год.
СП ранее подписало специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ, который предусматривает строительство во Владивостоке двигательного завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Инвестиции составят более 2 млрд рублей, производство начнется в конце 2018 года, основная часть продукции этого предприятия будет экспортироваться. Контракт будет действовать до конца 2023 года.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»
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