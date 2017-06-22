www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.54 р. 100 JPY: 53.18 р.
EUR: 67.69 р. 10 CNY: 87.57 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Во Владивостоке начали сборку нового японского кроссовера

22 Июня 2017, 20:28 | Владивосток

Mazda СХ-5 нового поколения изначально оснащена системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

Совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО "Соллерс" ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" приступило к сборке во Владивостоке кроссовера Mazda СХ-5 нового поколения.

СХ-5 нового поколения производится с двумя вариантами бензинового двигателя Skyactiv-G объемами 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (192 л.с.).

Обновленная Mazda СХ-5 отличается повышенной шумоизоляцией, наличием системы, обеспечивающей более плавное и эффективное движение автомобиля, увеличенным объемом багажника на 5 литров и новой функцией электропривода двери багажного отделения. Все выпускаемые автомобили Mazda СХ-5 нового поколения оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

Новинка выпускается в расширенной цветовой гамме из 10 вариантов. Первый сошедший с конвейера во Владивостоке автомобиль имеет цвет кузова Soul Red Crystal, тот самый цвет специально разработанный специалистами Mazda Motor Corporation для новой Mazda СХ-5.

Досье "Золотого Рога": СП российского ПАО "Соллерс" и японской Mazda Motor Company, созданно в 2011 году. С сентября 2012 года производит во Владивостоке автомобили двух моделей: кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - более 500 человек.

Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".

 

Автор:
Теги: mazda  "Соллерс" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru