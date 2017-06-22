Во Владивостоке начали сборку нового японского кроссовера

Mazda СХ-5 нового поколения изначально оснащена системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

Совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО "Соллерс" ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" приступило к сборке во Владивостоке кроссовера Mazda СХ-5 нового поколения.

СХ-5 нового поколения производится с двумя вариантами бензинового двигателя Skyactiv-G объемами 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (192 л.с.).

Обновленная Mazda СХ-5 отличается повышенной шумоизоляцией, наличием системы, обеспечивающей более плавное и эффективное движение автомобиля, увеличенным объемом багажника на 5 литров и новой функцией электропривода двери багажного отделения. Все выпускаемые автомобили Mazda СХ-5 нового поколения оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

Новинка выпускается в расширенной цветовой гамме из 10 вариантов. Первый сошедший с конвейера во Владивостоке автомобиль имеет цвет кузова Soul Red Crystal, тот самый цвет специально разработанный специалистами Mazda Motor Corporation для новой Mazda СХ-5.

Досье "Золотого Рога": СП российского ПАО "Соллерс" и японской Mazda Motor Company, созданно в 2011 году. С сентября 2012 года производит во Владивостоке автомобили двух моделей: кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - более 500 человек.

Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".