В аэропорт из столицы Приморья можно добраться почти без пробок

Новую дорогу возле стелы Владивостока 22 октября в выходные. Сейчас в аэропорт из столицы Приморья можно добраться быстрее и почти без пробок.

Строители приступили к асфальтированию 500-метровой эстакады на повороте к станции Весенняя еще на прошлой неделе.

- Да, трассу уже открыли. Ее приняла специальная комиссия, члены которой проехали по новому асфальту и измерили все показатели. Возводимую при въезде во Владивосток 500-метровую эстакаду можно назвать одним из самых сложных объектов новой скоростной автомагистрали, - отметил главный инженер филиала «Мосто-тоннельной компании» Евгений БИРЮКОВ. - Асфальт укладывали по системе 3D-режима - этот метод позволяет сделать покрытие ровным и качественным.

Да и плотный асфальтобетон марки А1 значительно повышает прочность и долговечность сооружения. Теперь здесь самый широкий участок трассы: по три полосы на сквозной эстакаде и по две - на второстепенные съезды к станции Весенняя. Количество временных гравийных дорог стало меньше, поэтому движение на этом участке проходит в нормальном режиме.