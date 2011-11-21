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Парад-интернационал
Взмах полосатой палочкой - и огромная автоколонна, состоящая из 50 машин, останавливается на выезде с Некрасовского путепровода.
К головному автомобилю подходит сержант, молодцевато козыряет и требует предъявить документы. Его напарник, сидящий в патрульной машине, увидев, что остановившаяся колонна перекрыла съезд на улицу Молодежную, мгновенно оценивает ситуацию, высовывается из окна своего авто и орет своему бдительному партнеру:
- Вася-а-а! Не тупи-и-и! Пусть еду-у-ут!
Замешкавшийся сержант оглядывается на старшего, на колонну, вертит в руках документы, пытается включить мозг.
- Не тупи-и-и! - повторяет команду офицер и машет рукой вперед: пропускай, мол. Сержант возвращает бумаги, колонна трогается, гаишник провожает ее ошеломленным взглядом.
- Чего ему надо было? - спрашиваю Олега Федоровича, водителя головной машины.
- Сам не пойму, - отвечает Олег, - останавливает и спрашивает: почему так, мол, медленно едете - за вами вон какая пробка собралась. Ну-ка предъявите документы!
Сверхбдительный сержант, по всей видимости, в служебном рвении решил, что автомобилисты вновь собрались на акцию протеста и он должен ей воспрепятствовать. А может быть, его просто не успели предупредить о прохождении по городу колонны ретроавтомобилей? В субботу 18 апреля во Владивостоке состоялось открытие сезона реставрации и тюнинга "Ретромания - 2009".
"Иноходец" в упряжке
Инициаторами мероприятия стали автоклуб "Иноходец", объединение энтузиастов ретро Nitzerwerk, Федерация автомотоспорта Владивостока при поддержке городского музея автомотостарины, ВГУЭС и администрации города. Последняя инстанция поначалу, правда, проявила некоторую настороженность. Как и патрульный гибддшник, чиновники мэрии вдруг заподозрили любителей ретро в стремлении организовать политическую акцию.
По признанию президента клуба "Иноходец" Марка Жибровского, организаторам "Ретромании" стоило больших трудов убедить администрацию города в исключительно мирном характере планируемого автопробега.
Мэрия в конце концов поверила автомобилистам, и не прогадала: событие получилось насыщенным и ярким. Горожане получили красивое зрелище, а Владивосток прозвучал в автомобильных новостях страны в самом положительном свете - как оказалось, приморцы умеют не только бастовать, но и культурно проводить время.
"Ретромания - 2009" началась у фонтана на Набережной. К 11 часам утра сюда стали стекаться диковинные автомобили: чемоданоподобные "американцы", изящные "японки", простые, как три рубля, русские. Даже из далекой Европы объявились гости. Всю эту компанию из разных стран и континентов объединял солидный возраст: на Набережную могли попасть только авто старше 25 лет.
Ретродвижение во Владивостоке имеет давнюю историю. Клуб "Иноходец" образовался еще в 2000 году, а с прошлого года обрел статус юридического лица, что, собственно говоря, и позволило провести открытие нынешнего сезона с таким размахом. Предыдущие встречи ретроводов проходили более скромно, но зато регулярно: практически каждый месяц горожане могли наблюдать тусовку ретромашин у ресторана "Император", что в спорткомплексе "Олимпийский". С появлением официального клубного статуса любители ретро решили заявить о себе более громко.
Фонтан эмоций
В центре внимания, конечно же, были автомобили. Народ толпился возле огромных американских седанов, фотографировался на фоне советских "Волг", вспоминал былые годы рядом с такими родными "японками". Как оказалось, добрая половина посетителей когда-то ездила на малютке Honda City, турбированная версия которой 1983 года выпуска была представлена на Набережной.
Рядом с ней расположилась столь же культовая Toyota MR2, чуть поодаль стояли спортивные купе Toyota Celica XX. Впрочем, это были самые молодые экспонаты. Более взрослый японский автопром в лице нескольких Toyota Mark II, Toyota Crown, Nissan Cedric и Gloria развернулся вокруг фонтана.
Экспозицию команды Nitzerwerk украшал безусловный бриллиант коллекции - изящная Isuzu 117 Coupe семидесятых годов. Эту машину проектировало кузовное ателье Джоржетто Джуджаро, отсюда и ее непередаваемый итальянский шарм. Ныне Isuzu полностью переключилась на выпуск грузовиков, что делает ее легковую историю еще более ценной.
Прослышав о владивостокской "Ретромании", на открытие сезона примчались и гости из соседнего Хабаровского края. Своим ходом из "северной столицы" прибыли две Toyota Mark II и "американец" Buik Continental. А из Комсомольска-на-Амуре приехал не менее редкий, чем Isuzu 117 Coupe, Mitsubishi Debonair первого поколения, корни которого лежат аж в начале шестидесятых годов. Комсомольчане остались в полном восторге от оказанного им приема и пообещали приехать сюда еще, как только Владивосток организует нечто подобное.
- Мы надеемся, что такой формат открытия сезона станет традиционным, - считает один из организаторов "Ретромании" Марк Жибровский. - У администрации города Владивостока, думаем, теперь будет меньше подозрений в наш адрес и следующая организация пройдет легче. Задумок еще очень много, сейчас мы анализируем полученный опыт, учитываем ошибки и работаем над достижениями.
Разрешенный пробег
Ретроколонна, вызвавшая переполох у гаишного сержанта, далее без препятствий доехала до остановки "Иртышская", где к ней присоединились те, кто не смог с самого начала попасть на набережную. А после непродолжительной стоянки двинулась далее, к стеле на въезде в город. Отовсюду раздавались приветственные сигналы, а водители попутных машины даже сбавляли скорость и некоторое время ехали вдоль колонны, пристально рассматривая и фотографируя ретроавтомобили.
На конечной точке маршрута - стеле, ретроводы получили сертификаты участия от организаторов, сделали памятные фотографии и договорились вновь собраться большим объединенным составом на следующем мероприятии. Возможно, это будет закрытие сезона либо какой-то летний фестиваль. Планы, как уже говорилось, грандиозные.
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